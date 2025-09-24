　
地方 地方焦點

南投表揚杏壇之光　李佩樺、吳聰哲分獲師鐸獎和杏壇芬芳獎

▲師鐸獎得主李佩樺（右）接受南投縣長許淑華表揚。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

教師節將屆，南投縣政府23日舉辦「114年度教師節表揚大會」，縣長許淑華逐一頒獎給獲教育部師鐸獎的李佩樺等3位該縣師鐸獎得主、杏壇芬芳獎得主吳聰哲，服務屆滿40年資深優良教師陳國俊等11人，及滿10年、20年、30年資深優良教師共295人，以及特殊優良教師、卓越特殊教育人員、補教協會優良教師、資優教保服務人員和服務績優教保服務人員等。

縣府指出，李佩樺服務於旭光高中，長年以熱忱與耐心陪伴學生，秉持「以愛啟發、用心成就」的教育理念，不僅在學科教學上有傑出表現，更積極推動多元課程，啟發孩子潛能；他以「一顆心照亮孩子的未來」為自我勉勵，深受師生敬重，也是教育現場的典範。

▲杏壇芬芳獎得主吳聰哲（右）。（圖／南投縣政府提供）

跆拳道教練吳聰哲曾代表台灣在1988年漢城奧運奪得跆拳道銅牌，返鄉後選擇投身資源有限的民和國中，近20年來持續深耕部落，扶植原鄉學童；他更自掏腰包接送學生比賽、排除萬難培育出新一代跆拳好手，讓偏鄉孩子因體育教育而改變人生。

▲埔里國中夫妻檔教師蔡忠義、魏秀玲同獲表揚。（圖／南投縣政府提供）

11位服務屆滿40年的資深優良教師方面，包括南崗國中陳國俊、至誠國小鄧秀珍、國姓國小林思遠、永興國小張金財、德興國小陳建佑、水里國小許秀勲、隘寮國小許建睿等7位校長，以及水尾國小蔡孟蒼、南光國小卓惠美、漳興國小許惠珍及竹山國小曾明煌等4位老師，皆為教育界難得的堅守者。

在特殊教育領域，南投縣今年有光華國小連晉仁、南投國小施瓊惠兩位教師獲教育部卓越特殊教育人員殊榮；兩師長年投入特教工作，不僅用心陪伴特殊需求的孩子、設計適性化課程，協助學生突破學習障礙，更積極連結社區資源、打造友善與支持性的學習環境，讓孩子們勇敢展現自我，不僅照亮孩子的人生，更為特教領域注入持續前行的力量。

