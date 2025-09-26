新北特搜隊聚焦2重點　派10架無人機搶救災黃金72小時

▲新北特搜隊派10架無人機搶救災黃金72小時。（圖／新北市政府消防局提供）



記者崔至雲／新北報導

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流，截至今（26日）上午7時，中央災害應變中心統計數據，共計造成14死、百人受傷的憾事。隨著救援進入黃金72小時倒數，新北市政府特搜隊聚焦救援2地點，包含一、鎖定報案或失聯名單所在區域、低窪積水處及房舍二樓或屋頂；二、優先檢視具有高機率存活空間（air pocket）的建築物，同時啟動10架無人機協助，提升搜索效率與安全性。

新北市政府消防局25日再度派遣警消22名、義消9名，共計31人及9輛消防車進駐災區輪替救災，截至目前新北已累計動員127人次消防、義消、民間救援團體及醫護人員，並搭配 2隻搜救犬、34輛消防車、10架空拍機及3艘橡皮艇，與中央及各縣市搜救隊協同作業，全力搶救。

新北特搜隊25日完成多處住宅清查，範圍涵蓋光復鄉中山路、學士街、林森路、敦厚路及光復國中等地，共搜索9戶住家，成功疏散2人，另有13人雖拒絕撤離，仍持續勸導安置。26日上午6時止，新北消防累計完成超過150件人命搜救任務，並協助超過200名民眾撤離安置，展現堅強的救援能量。

隨著救援進入黃金72小時倒數，現場仍有數十處待清查點，新北搜救將行動聚焦，一、鎖定報案或失聯名單所在區域、低窪積水處及房舍二樓或屋頂；二、優先檢視具有高機率存活空間（air pocket）的建築物。

此外新北市搜救協會與新北市急難救援協會在第一天派出10架無人機協助，除航拍監控水情外，更加掛廣播器進行空中喊話，協助勸導受困或聚集的民眾撤離，顯著提升搜索效率與安全性。

新北市政府消防局陳崇岳局長表示，黃金72小時的搜救行動刻不容緩，新北持續調度人力與專業裝備，不畏艱險守護人民生命安全。他強調新北消防會與中央及各縣市保持緊密合作，不放棄任何一絲希望全力搶救。