新北再派25人馳援花蓮！　特搜隊泥流中抱3歲童輕語「我們等媽媽」

▲新北特搜隊赴花蓮救災。（圖／新北特搜隊提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市政府消防局為全力支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪水災，今（25）日上午10時再派遣25名消防與義消人員前往災區。此次行動中，新北特搜人員在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行，更成功救出一名3歲的男童，第一時間以毛毯包裹保暖，輕聲安撫「我們等媽媽」，在險峻災情中展現溫暖與關懷，場面令人動容。

據新北消防局統計，目前已累計動員消防、義消人員與民間救難團體共96人、2隻搜救犬、25輛消防車輛、10 架空拍機及3艘橡皮艇。截至今日上午6時止，共執行126件人命搜救，並協助安置收容173名民眾，展現堅定守護生命的決心。

同時，新北特搜醫療組也與當地衛生所協力設立臨時急救站，醫療團隊包含內湖三軍總醫院白豐誠醫師、台北慈濟醫院陳玉龍醫師、護理師蔡孟君、梁景皓、王為德及新北消防高級救護技術員共計11人，攜手完成傷口清創縫合、給予抗生素，並立即展開急救復甦，成功搶救因感染休克的患者；對於慢性病藥物中斷或管路脫落的長者，即時給予處置，確保災民醫療不中斷。

新北市政府消防局長陳崇岳表示，此次花蓮光復馬太鞍溪水災，已造成15人死亡及多人失蹤，災情嚴峻，新北特搜團隊責無旁貸，將持續與花蓮縣政府及各救援單位緊密合作，並結合重型機具加速後續挖掘，全力投入救援行動。消防局將秉持「守護生命、分秒必爭」的信念，與災區民眾並肩作戰，盼能協助花蓮早日完成重建、恢復正常生活。



