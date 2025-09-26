國慶焰火在南投！3分鐘模擬動畫影片搶先看　｢舌來運轉」逛茶博

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

2025年南投世界茶業博覽會「舌來韻轉」將於南投中興新村登場，國慶焰火更首度在南投綻放，與邁入第十五個年頭的世界茶業博覽會相遇，「白天逛茶博，晚上看焰火」成為十月雙重饗宴，南投縣政府26日召開茶博與焰火聯合記者會，縣長許淑華邀請全國民眾到南投喝好茶、欣賞精彩的國慶焰火。

茶博會是南投年度盛事，今年將從10月4日起至10月12日止，展期長達9天，內容推陳出新，光大型活動就有10場，包括令人嚮往的一心二夜演唱會，以及千人茶宴、千人茶會、千人擂茶、馬拉桑野餐、千人手搖飲等，縣府預估今年將超越去年97萬參觀人次，突破百萬大關。

▲114國慶焰火3分鐘demo搶先看。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

今年茶博活動，新增「茶山」與「六步製茶」茶文化遊戲場，讓孩子在遊戲學習製茶，包括採青、萎凋、浪菁、炒菁、揉捻、乾燥等，孩子們用身體記動作，大人們用回憶找回童心，讓一壺茶的旅程，從童年開始發酵。另在茶博會會場，今年也新加入了白面鼯鼠、臺灣石虎、山豬、大赤啄木鳥四種吉祥物代言，在會場指引遊客。



雖然今年茶博會現場因為中興會堂整修，展售場館位置有所異動，但在主辦單位規劃下，仍能維持去年35個活動展館區域、超過300個攤位，而且在茶葉展售區、展館今年持續採用室內空調，讓遊客更舒適地參觀採購。縣府表示，今年展館延續去年，除了深受喜愛的南投青農館、品味南投永續館、休閒農業館，縣內多個農會也都設置了各具特色的展館，保證讓遊客目不暇給。

另外還有茶與音樂饗宴、古式炒茶、徒手秤茶及2025舞動茶香非常適合全家大小一起來參與。在「黃金品茗館」裡，可品飲來自台灣各地特色茶比賽的特等茶；波斯、印度、日本、西藏酥油茶席等茶藝都將在「國際茶席館」一一呈現異國風情品茗的樂趣。

茶博會也設有咖啡可可區、農特產品、茶器具及美食區等主題展館，豐富規劃讓今年的茶博比往年更加的精彩，遊客漫步在綠草如茵的中興新村，品好茶、買好茶，選購南投優質農特產品，享受茶文化與地方風味的完整體驗。

114年國慶焰火首度移師南投，將於10月10日晚間8時在縣會展中心施放，總計3萬2,393發，今年施放時間約40分鐘，規模創近10年之最，也是南投建縣以來首度施放國慶焰火。國慶焰火設計分為12段主題施放，首創「七彩水墨焰火」，融合日間彩煙與夜間照明彈，綻放時如同彩墨畫卷般絢麗；同時不同於以往多以交響樂搭配，更首度引入雙DJ現場混音，由亞洲百大DJ妖嬌與DJ MR.GIN共同演出，一場別開生面的焰火音樂派對，勢將帶來前所未有的音樂與焰火融合體驗。

國慶焰火演出陣容堅強，下午4點起由南投舞蹈團、原聲童聲合唱團接連登場，並邀請榮獲金曲獎最佳原住民歌手的姑慕巴紹暖場，晚會壓軸由原子少年Saturnday、吳思賢、陳芳語等歌手登台獻唱，為國慶夜空增添星光。當天下午，會展中心周邊也舉辦「雙十好市市集」與「放電樂園」，結合在地美食、青創品牌及親子遊具，熱鬧迎賓。

另為分散觀賞人潮，縣府也於南投市易經大學、旺來產業園區設置高處觀賞點，會展中心及茶博會場都會同步轉播焰火盛況，讓遊客無論在哪裡都能共享國慶氛圍。



在茶博展期9天，天天皆提供免費接駁服務，除南投中興新村接駁車路線，本年度因應「國慶焰火在南投」更將接駁車延伸增加至草屯草鞋墩觀光夜市及名間豬事文化園區共3條接駁車路線到茶博會場，歡迎大家使用。



國慶焰火當日將加強交通疏導，中午12時起周邊道路實施管制，國道3號南投中寮交流道當日12時至24時封閉。縣府增加接駁路線，總共6條專線，民眾可從茶博會場直接搭乘接駁車至焰火主場地，或將車輛停放於南投市、草屯鎮、名間鄉等接駁站，再轉乘接駁系統入場。

國慶焰火接駁車接駁車六大路線包括草屯草鞋墩夜市(成功路側旁空地)至東閔路；草屯環鴻安輪廠(民權西路)至東閔路；名間欣美園區(中油台糖南新加油站旁)至芳美路/中興路；名間豬事文化園區至芳美路/中興路；南投南崗工業區(慈善宮、南崗產業園區服務中心)至華陽路；中興新村巡迴(中興牌樓 ⇄ 中興新村(中學西路口) ⇄小巨蛋(南投中興體育館)至祖祠路。縣府提醒民眾多加利用接駁車或公共運輸，減少塞車困擾。

2025世界茶博會辦理南投茶鄉小旅行，共有三個路線，皆可參加除茶博會活動外並至竹山、鹿谷、名間等茶鄉體驗及在地特色料理等旅行。因應國慶焰火施放將帶來許多國際客，現場也準備了定時導覽及外語導覽服務，期望提供更國際化的旅遊服務體驗!

縣府表示，今年茶博不僅展現茶鄉深厚實力，更與建縣以來首次的國慶焰火相互輝映，形成「朝品茶香、夜賞焰火」的雙重樂趣。縣府並同步推出「南投旅遊好康月」，結合住宿、餐飲及旅遊景點優惠，並攜手各縣市合作推廣。誠摯邀請全國民眾十月走進南投，白天漫步在中興新村品茗好茶，夜晚於會展中心周邊欣賞焰火，在茶香與火光交織下，共度一個難忘的十月假期。