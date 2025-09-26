陸陽光男孩參加衝浪培訓！一簡單動作終身癱瘓　女友發聲提醒世人

▲突發「衝浪者脊髓症」的男子下身癱瘓，只能持續復健。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名熱愛運動的陽光男孩去（2024）年前往海南衝浪機構上課，沒想到，在做「起乘」的基礎動作後，突發罕見「衝浪者脊髓症」，經診斷胸9高位截癱（ASIA A），迄今一年仍得坐輪椅、每月醫療支出逾6至7萬元（人民幣，下同）。其女友小娜提醒，應是該課程未充分熱身、未告知風險，已走上鑑定與訴訟程序，盼想衝浪的民眾格外小心。

根據小娜的紀錄，上午8時理論課、9時下水練習趴板與起乘，期間，男友自覺「腰閃到」短暫休息後續練，10時返回旅館路上雙腿逐漸無力、右腿麻冷，以為失溫所致；10時20分雙腿完全無力，只能癱坐馬桶，11時40分通知衝浪學校並緊急送醫。

抵院後，男孩先被補鈣、做CT，醫師判斷疑為「脊髓損傷」，建議轉院；當天下午再做腰椎核磁與CT，晚間9時結論為無明確手術指徵，疑屬罕見病，得持續轉診。

小娜出示「暨南大學司法鑑定中心」意見書稱，2024年10月1日於萬寧某俱樂部上課時「熱身不足且練習動作扭傷致脊髓損傷」；鑑定為脊髓損傷（ASIA A級），評定一級傷殘。

男子受傷前為戶外運動愛好者，踢足球、打籃球、登山都很擅長，受傷後近一年都在醫院復健，初期連坐輪椅都困難，如今可短時坐立，但尚無法工作，醫療、自費藥與看護每月花費約6至7萬元。

對此，小娜質疑，當天為連假高峰、課程緊湊，機構僅講授基礎知識便讓學員下水，未充分熱身、未做風險告知，也未評估學員身體條件是否適合訓練，「對外發聲的目的是要提醒世人，能救一個是一個。」

大陸《中華急診醫學雜誌》2024年曾刊出《急性脊髓過伸性損傷緊急救治中國專家共識》，該文稱，水上運動普及帶動相關傷害增多，其中，「急性脊髓過伸性損傷（衝浪者脊髓病）」時有發生，臨床認識仍不足，且不僅衝浪，凡涉及「背部過度後伸」的運動（瑜珈、皮拉提斯、部分舞蹈動作）皆可能誘發，建議提升早期識別與處置能力，以減少不可逆後果。

小娜強調，該病全球確診個案總數至今仍不到三位數，許多病例可能被誤診或忽略，希望透過自身經歷提醒初學者與培訓機構，重視熱身與風險告知，出現下肢麻木、無力、冰冷等異常應立刻停止、就醫評估，「該病發病率低，但一旦中標，代價極其沉重。」