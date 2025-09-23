成功嶺18歲新兵最後1發子彈擊臉！「8公分大洞」血肉模糊畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

台中成功嶺營區22日發生嚴重意外，一名年僅18歲的邵姓義務役二兵，在進行步槍實彈射擊訓練時，最後一發子彈竟擊中自己左臉，造成顏面嚴重破裂，左眼球消失，腦部更有多處金屬碎片。事發後他被送往烏日林新醫院緊急搶救，歷經11小時手術並輸血80袋（約2萬c.c.），才暫時穩住生命跡象，如今事故畫面也在網路曝光了。

軍方指出，邵姓二兵當時進行「九洞版」射擊，已完成臥、跪、立三種姿勢射擊，共射擊26發子彈，僅剩最後1發時發生意外。外界一度傳出他是在更換彈匣時「未關保險」誤射，甚至有網傳「自殘說」，不過十軍團強調，目前僅能確認是由他手中T91步槍擊發造成，並無「膛炸」，確切原因仍待檢方調查。

▲邵姓新兵進行射擊訓練時，疑似膛炸或其他不明原因，造成他臉部當場重創。（圖／翻攝記者爆料網）

事故畫面在網路流傳後引發震撼，照片顯示邵姓二兵左半邊臉部血肉模糊，鼻腔與臉頰破出大洞，左眼窩嚴重碎裂，眼球粉碎消失，醫師更形容「從嘴巴到顱骨，出現深約8公分的大洞，可見顱骨」，情況相當駭人。

院方表示，患者到院時已大量出血、顏面骨嚴重碎裂，急診團隊立刻進行氣切與止血，並緊急調度血液搶救。經眼科、神經外科、整形外科與耳鼻喉科聯合手術，成功止血並進行初步重建，但腦部仍留有多處子彈碎片，無法完全取出。醫師坦言，後續仍存生命危險，且即便保住生命，顏面與視力恢復的可能性極低。

台中地檢署已介入偵辦，案件以「軍他」字案處理，涉事的T91步槍已扣押，將送刑事局進行鑑定。軍方也封鎖靶場搜尋彈頭與彈殼，初步排除槍枝與彈藥本身瑕疵，強調將全程配合檢方調查，釐清事故原因。

▲成功嶺打靶發生重大意外。（示意圖／記者李毓康攝）