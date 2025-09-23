　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

成功嶺役男打靶「炸掉1/3臉」　生命徵候穩定下午轉送內湖三總

▲▼台中成功嶺二兵打靶臉部重創，軍方說明。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中成功嶺二兵打靶臉部重創，軍方說明。（圖／記者白珈陽攝）

記者杜冠霖／台北報導

成功嶺昨日傳出18歲邵姓士兵打靶意外，在最後一發子彈不慎擊中自己頭部，造成臉部近一半重創，至今嚴重昏迷。立委王定宇今（23日）稍早指出，全力搶救邵姓士兵是最最重要的事，目前能夠確認的是，槍機完好、不是膛炸。不幸中的萬幸，邵姓士兵生命徵候穩定，下午一點已經轉送台北內湖三總。

一名18歲的邵姓義務役二兵使用T91步槍射擊時，槍械不慎擊發，造成邵兵左臉大面積複雜性傷口，一眼可望見顱底，傷勢十分駭人。邵員被緊急送往烏日林新醫院搶救後，輸血80袋、2萬c.c.，耗時11小時手術才暫時穩住生命跡象，今日下午已經被轉送國軍三軍總醫院治療。陸軍十軍團政戰主任鄭傑元少將在烏日林新醫院醫療團隊的陪同下召開記者會說明，表示目前初步已經排除機械、彈藥因素，現已將現場錄影畫面交予中檢進一步釐清事故原因。

鄭傑元說明，重傷的邵姓二兵年僅18歲，今年5月才入伍，8月撥交到機步234旅，昨下午4時50分進行例行性射擊訓練，現場該把T91步槍共有3個彈匣，每個彈匣各有9發子彈，合計共27發，而當時射擊線上的其他鄰兵都已經完成射擊，邵兵是最後一個射擊的，引發意外的也是該把T91最後一發、也就是第27發子彈。

對於事故原因為何？鄭傑元強調，國軍相當重視安全，因此在射擊前槍枝都必須經過鑑定才能射擊，而該把T91在事發後已經送往檢查鑑定，確認彈藥室沒有破損，初步排除機械與彈藥問題。依照規定，射擊現場有裝設監視器全程錄影，已經將相關影像扣押，案情細節、原因就交由檢方釐清，以昭公信。

王定宇也關注邵姓義務役傷勢。王稍早指出，不幸中的萬幸，邵姓士兵生命徵候穩定，下午一點已經轉送台北內湖三總。當下，全力搶救邵姓士兵是最最重要的事，目前能夠確認的是，槍機完好、不是膛炸。

09/22 全台詐欺最新數據

482 3 0312 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／成功嶺新兵打靶臉部重創　檢方出手要查了

台中成功嶺22日發生打靶意外，18歲邵姓義務役新兵使用T91步槍射擊時，槍枝疑似發生膛炸或其他因素，導致邵兵左臉嚴重受傷，子彈碎片卡在腦部，且左眼已經缺失。據了解，憲兵隊今早將報指揮，檢方收到後，預計介入調查偵辦。

獨／成功嶺傳打靶膛炸　新兵眼球掉出

4女遊客伯朗大道騎電輔車翻覆　跌入稻田3傷

櫻花妹搭水上摩托車「被甩飛落海」離奇亡

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

