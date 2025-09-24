洪水淹2樓「爸癱瘓氣切躺屋頂」　今獲送醫！女兒：充滿無限感激

▲爸爸癱瘓氣切，因洪水困在頂樓，原PO急向外界求援送醫。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

「我們一家心中充滿無限感激！」一名網友表示，花蓮老家因堰塞湖潰堤，洪水瞬間灌進二樓，家人只能爬上屋頂等待救援。讓她最害怕的是，爸爸是全身癱瘓且有氣切管的病人，難以支撐太久。她人在外地，只能透過電話和Threads求助，稍早原PO回報好消息，爸爸與家人平安獲救並送醫，感謝各界的幫忙。

一名女網友在Threads表示，因堰塞湖溢流、洪水瞬間爆發，導致花蓮家裡二樓全被淹沒，家人只能待在屋頂等待救援，但讓她特別心慌的是，爸爸是全身癱瘓的病患，並且有氣切管，身體狀況極為脆弱，根本無法在這危險的情況下長時間停留。

[廣告]請繼續往下閱讀...

住在外地的原PO說，她唯一能做的事就是打電話求援，所幸透過Threads訊息無限傳遞，爸爸與看護、哥哥嫂嫂、妹妹都目前全都平安獲救，且也抵達醫院治療，讓她感到無比感動，謝謝各單位、善心人士能即時伸出援手，「在這次突如其來的天災中，我們一家經歷了極大的重創與考驗。儘管如此，我們依然深深感受到台灣社會滿滿的溫暖與力量。」

關於爸爸的病況，原PO也補充回應，他狀況穩定且情緒平和，「能有這樣的結果，全靠社會各界的幫助與支持，我們一家心中充滿無限感激。」

不少網友也紛紛鬆了一口氣，並給予支持，「這個時候真的很需要你這種正能量文章，救災不需要口水、藍綠或網軍，希望你們一家安好」、「平安就是最大的福氣！希望一切都好」、「後續的修復路很辛苦，身體一定要照顧好」、「終於等到妳發文，願花蓮平安、爸爸健康」、「聽到好消息太好了，平安就是福」。