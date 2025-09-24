　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洪水淹2樓「爸癱瘓氣切躺屋頂」　今獲送醫！女兒：充滿無限感激

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲爸爸癱瘓氣切，因洪水困在頂樓，原PO急向外界求援送醫。（圖／翻攝Threads）

網搜小組／劉維榛報導

「我們一家心中充滿無限感激！」一名網友表示，花蓮老家因堰塞湖潰堤，洪水瞬間灌進二樓，家人只能爬上屋頂等待救援。讓她最害怕的是，爸爸是全身癱瘓且有氣切管的病人，難以支撐太久。她人在外地，只能透過電話和Threads求助，稍早原PO回報好消息，爸爸與家人平安獲救並送醫，感謝各界的幫忙。

一名女網友在Threads表示，因堰塞湖溢流、洪水瞬間爆發，導致花蓮家裡二樓全被淹沒，家人只能待在屋頂等待救援，但讓她特別心慌的是，爸爸是全身癱瘓的病患，並且有氣切管，身體狀況極為脆弱，根本無法在這危險的情況下長時間停留。

[廣告]請繼續往下閱讀...

住在外地的原PO說，她唯一能做的事就是打電話求援，所幸透過Threads訊息無限傳遞，爸爸與看護、哥哥嫂嫂、妹妹都目前全都平安獲救，且也抵達醫院治療，讓她感到無比感動，謝謝各單位、善心人士能即時伸出援手，「在這次突如其來的天災中，我們一家經歷了極大的重創與考驗。儘管如此，我們依然深深感受到台灣社會滿滿的溫暖與力量。」

關於爸爸的病況，原PO也補充回應，他狀況穩定且情緒平和，「能有這樣的結果，全靠社會各界的幫助與支持，我們一家心中充滿無限感激。」

不少網友也紛紛鬆了一口氣，並給予支持，「這個時候真的很需要你這種正能量文章，救災不需要口水、藍綠或網軍，希望你們一家安好」、「平安就是最大的福氣！希望一切都好」、「後續的修復路很辛苦，身體一定要照顧好」、「終於等到妳發文，願花蓮平安、爸爸健康」、「聽到好消息太好了，平安就是福」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

生活熱門新聞

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

早預告堰塞湖溢流「為何不跑？」　一票搖頭

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！

486先生表態「不會捐款花蓮」　開罵卓榮泰

超市超商「1類型飲品」　一喝回不去被掃光！全場哀號

他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　兒痛哭：不想讓我被淹死

光復鄉急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光！他嚇醒

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

秋分到！　4生肖大豐收

她喊「普發1萬元全捐花蓮！」全場炸鍋

「歸功這群人」長輩逃過一劫！傷亡恐怕更多人

即／花東再迎「大雷雨」　豪雨最新警戒區域曝

別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」

更多熱門

相關新聞

國軍總動員　第2作戰區448員官兵、多輛載重車趕到災區搶救

國軍總動員　第2作戰區448員官兵、多輛載重車趕到災區搶救

因應颱風「樺加沙」造成花蓮地區重大災情，國軍第2作戰區今（24）日派遣448員官兵，以及完成AAV72輛、3.5噸載重車29輛、工程機具5類6部等裝備整備，待命協助地方政府執行災後復原任務，幫助受災民眾早日恢復家園及正常生活。

馳援花蓮！中市特搜隊35人總動員　2搜救犬待命

馳援花蓮！中市特搜隊35人總動員　2搜救犬待命

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困

光復鄉最新災況曝！佛祖街死亡人數最多　車毀、道路滿淤泥

光復鄉最新災況曝！佛祖街死亡人數最多　車毀、道路滿淤泥

馳援已到！國軍大部隊連夜趕到花蓮災區　復原工作刻不容緩

馳援已到！國軍大部隊連夜趕到花蓮災區　復原工作刻不容緩

關鍵字：

花蓮堰塞湖洪水爸爸癱瘓氣切受困屋頂援助

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面