堰塞湖洪峰重創光復善款踴躍　刑事局呼籲慎防詐團假募款

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

強颱「樺加沙」重創花東地區，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，洪水挾帶砂石湧入光復鄉周遭造成重大傷亡災情。全台各界紛紛發起捐款行動，盼協助災民度過難關。不過刑事警察局今（25）日特別提醒，災後往往是詐騙集團伺機而動的時刻，呼籲民眾慎防假冒賑災募款的詐騙手法。

刑事局指出，雖然目前尚未接獲以「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害」名義行騙的案例，但依照過往經驗，詐騙集團常冒充慈善機構或公益團體，曾出現「0403花蓮地震捐款」或「祈福千紙鶴」等名義，誘使民眾匯款、提供個人資料或銀行密碼，甚至聽從假客服指示操作網路銀行，遭詐團騙取存款。

目前行政院已責成衛福部轄下的「財團法人賑災基金會」啟動公益募款專案，僅透過 匯款、LINE Pay、四大超商及外匯 四種管道接受捐款。刑事局提醒，若遇到其他名義或帳戶進行私下募款，特別是透過FB、LINE、IG、Threads、電子郵件或簡訊散布的可疑連結，都應提高警覺，以免遭詐。

警方呼籲，民眾若有任何捐款疑慮，應向衛福部、地方政府或社會救助機構查證，不要依賴單一訊息行動；也可撥打 165反詐騙專線諮詢以守護個人財務安全，避免善心反成詐騙集團的工具。

