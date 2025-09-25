賴清德盯花蓮水、電、通訊恢復狀況　下令3電信公司訊號互通

▲總統賴清德今（25）日由國防部長顧立雄陪同前往光復淨水廠關心搶修復原進度暨復水情形。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情。總統賴清德25日赴花蓮勘災時，針對民眾用水、用電與通信問題表示，水的問題預計今晚可全部恢復，電力也剩下100多戶，至於通訊部分，他則是要求3間電信公司要互相支援。

賴清德表示，中央會盡全力跟大家站在一起解決各種困難，跟大家一起度過難關，首先針對「水」的問題，光復淨水廠因為受到影響，污泥有進到淨水池，本來光復淨水廠總共供應4000多戶用水，目前已經恢復40％，預計今天晚上全部恢復供水，只有地勢高的地方，可能水壓低，但基本上可以恢復。

在「電」的問題方面，賴清德表示，目前恢復已經98％，剩下100多戶，他希望儘速達到百分百，讓大家用水用電沒有問題。

另外「通訊」部分，賴清德表示，因為基地台有受損30幾座，目前大概恢復一半，但是有要求災區漫遊，中華電信也可以收到台灣大哥大、遠傳的訊號。他說，手機假設是遠傳，不是只有遠傳基地台收得到訊息，現在要求三間公司互相支援，就算是遠傳也可以收到中華電信、台哥大的訊號。