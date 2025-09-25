賴清德：專家認定堰塞湖「爆破太危險」　分洪、虹吸也不可行

▲因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，總統賴清德今（25）日前往光復淨水廠關心搶修復原進度暨復水情形 。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情。總統賴清德25日赴花蓮勘災時表示，堰塞湖的問題，有委託前內政部長李鴻源召集專家學者研究，認定「不可能爆破」因為太危險，分洪、虹吸方式也都不是好方法。對於未來，他表示，已經指示專家學者與政府部門，要積極研究方法解決。

賴清德提及堰塞湖的問題時說，這次在颱風前，堰塞湖比台南南化水庫水還要大，所以沖下來時候災情很嚴重。他說，外界可能會問說，為什麼不颱風來把堰塞湖弄好？那是因為太大了，沒有辦法馬上做完。

賴清德指出，內政部劉部長今年7月底發現花蓮狀況時，就有委託李鴻源召集專家學者調查研究 ，委託台大、陽明交大一起監視，後來認定「不可能爆破」，因為太危險，大家會跑不及，影響層面太大，專家說不能爆破。

賴清德說，也有人說用分洪，就是開闢河道分到別的地方，也有人說虹吸方式，把水吸出來，但因為是在馬太鞍上游，人很難到達，器械也很難到達，所以這些都不是好方法。他表示，專家學者都有接受農業部委託，時時監控，把訊息交給花蓮縣政府，做好疏散撤離安排。

對於未來的解決方案，賴清德說他今天已經指示，專家學者跟政府相關部門，積極研究方法解決這個問題，要積極來解決。他說，不要讓大家生活在這邊，隨時都有心理壓力，他希望我能夠積極把這個問題解決，重建家園後大家可以安心生活。