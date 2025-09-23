黃金飆漲她打7折賤賣！高雄女嗨翻付43萬撿便宜　一驗竟是黃銅

▲高雄女撿便宜買黃金，沒想到全是黃銅。（示意圖／記者陳瑩欣攝）



記者許宥孺／高雄報導

金價飆漲但買氣不墜，高雄一名郭姓女子在LINE群組賣黃金，她向一名林姓女子聲稱被棄單，有一批黃金可以7折賤賣，林女自以爲撿到便宜，陸續匯款43萬元給郭女，黃金拿到手後興高采烈得拿去銀樓檢驗，沒想到卻只是黃銅，氣炸對郭女提告。高雄地檢署偵結後，依詐欺罪起訴郭女。

起訴書指出，郭姓女子曾與前夫的表弟合作經營投資黃金，由郭女在LINE群組直播賣黃金，今年3、4月，她向曾姓男子表示因合作廠商客戶棄單，有一批黃金要趕快脫手變現，願意以市價7折賠售。曾男跟老婆林姓女子說了這件事後，林女認為機會難得，想趁機撿便宜，因此告知郭女要買黃金。

林姓女子透過銀行轉帳、付現，陸陸續續給了郭女43萬6210元，換取重約4.5兩的3塊金條，為求安心，又將金條拿去金飾店檢驗，沒想到發現購買的不是真金，而是黃銅，氣得要向郭女討回錢。

不過郭女態度閃躲，拒不歸還款項，林女只好報案求助。檢方偵查期間，郭女辯稱自己也是受害者，這批黃金是向網路直播主購買，當時並未檢驗真假，因此不知情。

檢察官要求郭女提供相關交易證明時，郭女卻表示，平時沒有保存單據的習慣而無法舉證。檢方認為，郭女的說詞缺乏可信度，因此不予採信，依詐欺取財罪將郭女起訴。