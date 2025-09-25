　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭郭哲敏小弟「超跑投資」騙5480萬　建商怒喊：法院勿淪洗錢工具

▲超跑買賣被詐騙5480萬。（圖／記者許權毅攝）

▲一名劉先生指控遭88會館負責人小弟李冠濰「超跑詐騙」5480萬。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

某建商老闆劉先生指控，掉入假投資買賣超跑案件，遭詐騙5480萬元，背後是要替「百億總裁」莊周文用1.5億贖回遭扣押10台跑車，再轉手賣掉，中間人李冠濰卻翻臉不認帳，5480萬血本無歸。而李冠濰就是「88會館」負責人郭哲敏的昔日小弟，本案李男被士林地檢署起訴，認定詐得上億元，目前全案審理中。

▲超跑買賣被詐騙5480萬。（圖／記者許權毅攝）

▲▼劉先生控訴，李冠濰說要替百億總裁莊周文贖回超跑來買賣，擔保金總共1.5億。（圖／記者許權毅攝）

▲超跑買賣被詐騙5480萬。（圖／記者許權毅攝）

該名劉先生說，李冠濰當初拿出台中高分院裁定書、超跑扣押照，向自己介紹投資，協助莊周文以1.5億元將遭中檢扣押的多輛超跑贖回，能夠賺取約3千萬利潤，按投資金額分潤。劉先生丟入5480萬，應可分得千萬利潤。

劉先生說，李冠濰是超跑商，事發前就因為跑車買賣結識，當李拿出裁定書跟照片時，並且有車籍完整資料，認為該資料確實只有莊周文或莊周文的律師能取得，才決定加入，進而匯款。

不過，李冠濰將莊周文的超跑贖回解扣押後，莊周文跟李冠濰都否認有跟自己拿錢，否認有任何關聯，還當庭跟法官稱，款項是從另一名詹男協助與「不知名人士」借得，層層轉交給李，過程中都是用現金搬運，否認有跟劉借錢。

▲超跑買賣被詐騙5480萬。（圖／記者許權毅攝）

▲劉男律師陳欽煌認為，莊周文如果沒有授意，李不可能拿到裁定書。（圖／記者許權毅攝）

劉先生跟律師陳欽煌今日開記者會強調，法院只管1.5億的擔保金有入帳，卻不管金流黑箱，況且要把1.5億現金從「不明人士」手上搬運出，又要拿到台北，光是提領或存入，可能都會驚動銀行，重量而言也難度高。

陳欽煌說，法院只認定莊周文有給1.5億擔保金，李冠濰是從別的地方湊錢，法院不管、不查，但是莊周文真的有付錢嗎？懷疑莊周文知情，只是利用李冠濰當斷點，勾串詐財。

劉先生認為，一次要存入1.5億難道沒有紀錄？一定會有，但法院就讓他們過了，法院不要淪為詐騙洗錢的工具，民事求償敗訴，但希望能再追查莊周文是否知情，至於李冠濰部分已經提告詐欺，北士檢已經起訴，案件審理中。

▲超跑買賣被詐騙5480萬。（圖／記者許權毅攝）

▲劉男強調，法院不要淪為洗錢工具，要高院再查清楚，釐清莊周文是否知情。（圖／記者許權毅攝）

士林地檢署起訴指出，39歲的李冠濰原本經營租賃及機場接送業，因財務困難積欠員工薪水，2020年將公司遷至台北內湖，成立「威登租賃公司」，轉型經營超跑買賣。李透過郭政德牽線，以高額回報為誘餌，吸引投資人，假借豪車買賣、酒類投資等名目非法吸金，短短數年間詐得1.6億元。

▲「八八會館」負責人郭哲敏的昔日小弟、內湖威登租賃公司負責人李冠濰利用一車多賣吸金遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

其中，李冠濰以2006年出廠的保時捷GT3 RS和718 GTS為誘餌，重複出售給不同投資人，偽造解約書並製作假帳戶餘額掩蓋財務困境。李還利用「百億拿督總裁」莊周文被扣押的超跑，謊稱協助解押車輛，並以高額分潤吸引投資人，再次得手上千萬元。副總經理劉峻岫則幫助李偽造銀行支票、虛報財務狀況，助長騙局持續運作。

昔日，李冠濰一度辯稱，詐騙所得的大部分資金已被「小明」郭哲敏拿走，自己並非案件主謀。根據檢方調查，李聯手郭政德及劉峻岫，利用虛構投資名目和重複售車等手段詐騙投資人，涉及違反《銀行法》第29條及《刑法》詐欺罪，3人均被起訴，莊周文則獲得不起訴。

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中建商超跑莊周文百億總裁八八會館詐欺

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

