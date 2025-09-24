　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2男吸毒激戰完等3P！他說「累了」竟暴斃　二審加重改判5年

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲男子吸食他人提供的毒品後，突然暴斃，引發後續的法律問題。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

毒品慣犯孫姓男子，2023年間網約吳姓男同志到租屋處嘿咻，並提供毒品安非他命共同吸食助性，打算等吳男的1名同伴前來玩3P。吳男這時說累了，轉身躺床休息，沒想到卻突然暴斃。一審台北地院國民法官認為孫男給毒品時，並無可能預見吳男死亡，因此輕判3年6月。但案件上訴第二審，高等法院改認定吳男過失行為致人於死，加重改判5年。可上訴。

本案發生於2023年1月間，當時是大年初五，在餐飲店當服務生的孫男，透過交友軟體和吳男搭上線，晚間6點多，2人約好10點多到孫男台北市汀洲路租屋處嘿咻。吳男隨後到健身房運動，2人晚間10點多見面後，孫男將安非他命毒品分享給吳男助性，隨即展開大戰。

吳男嗨起來，打電話給另一個朋友謝姓男子前來3人激戰，自己則是向孫男說累了、想休息一下，請孫男去接謝男，轉過頭就躺床酣睡。孫男在午夜12點多帶著謝男回來，但卻發現吳男叫不醒，竟然沒了呼吸心跳。2人趕緊在凌晨1點多將吳男送醫急救，但急救無效，吳男不治身亡。檢警偵辦後，檢方依照7年以上有期徒刑的「轉讓禁藥致人於死罪」，對孫男提起公訴。

台北地方法院一審由國民法官參審，國民法官認為孫男給出的毒品量不大，再加上吳男身材健壯，又長期從事跑馬拉松、登山和重訓等運動，所以孫男給出毒品時，應該不可能「預見」吳男因此死亡。最後國民法官改論以刑度較輕的「轉讓禁藥罪」，判處有期徒刑3年6月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，也是認定孫男對吳男施用毒品致死並無預見可能性，確實構成「轉讓禁藥罪」；但二審也認為，孫男轉讓毒品的過失行為，已經造成吳男死亡結果的「危險前行為」，還要負擔「過失致人於死罪」的刑責。兩罪分別論處有期徒刑2年4月與3年2月，合併應執行有期徒刑5年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

【自強號撞損畫面曝】400人受困 台鐵展開接駁

社會熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

花蓮失聯人數一度達152人！　「修正為17人」原因曝光

最新溢流畫面曝！分局長高喊：洪峰要下來了

更多熱門

相關新聞

國小狼教練猥褻女童上百次　二審輕判2年11月

國小狼教練猥褻女童上百次　二審輕判2年11月

台北市某國小外聘運動教練阿佑（化名），利用指導學員的機會，多次猥褻小六女童小詩（化名），從2020年9月起，到隔年1月底為止，每天都對女童擁抱、親吻、貼臉，次數超過百次。一審將阿佑判刑4年6月，案經上訴，高等法院二審審理後，改判阿佑有期徒刑2年11月。

即／台南男駕車連撞3車！車內搜出喪屍煙彈

即／台南男駕車連撞3車！車內搜出喪屍煙彈

剴剴案二審首開　惡保母姊妹求輕判

剴剴案二審首開　惡保母姊妹求輕判

母生前「偷給弟弟3千萬」女爆心寒！律師提2招

母生前「偷給弟弟3千萬」女爆心寒！律師提2招

神棍誆「陰陽水」解三毒猥褻女子　判9月定讞

神棍誆「陰陽水」解三毒猥褻女子　判9月定讞

關鍵字：

法律人權同志暴斃毒品毒蟲3P二審高等法院

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面