2男吸毒激戰完等3P！他說「累了」竟暴斃　二審加重改判5年

▲男子吸食他人提供的毒品後，突然暴斃，引發後續的法律問題。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

毒品慣犯孫姓男子，2023年間網約吳姓男同志到租屋處嘿咻，並提供毒品安非他命共同吸食助性，打算等吳男的1名同伴前來玩3P。吳男這時說累了，轉身躺床休息，沒想到卻突然暴斃。一審台北地院國民法官認為孫男給毒品時，並無可能預見吳男死亡，因此輕判3年6月。但案件上訴第二審，高等法院改認定吳男過失行為致人於死，加重改判5年。可上訴。

本案發生於2023年1月間，當時是大年初五，在餐飲店當服務生的孫男，透過交友軟體和吳男搭上線，晚間6點多，2人約好10點多到孫男台北市汀洲路租屋處嘿咻。吳男隨後到健身房運動，2人晚間10點多見面後，孫男將安非他命毒品分享給吳男助性，隨即展開大戰。

吳男嗨起來，打電話給另一個朋友謝姓男子前來3人激戰，自己則是向孫男說累了、想休息一下，請孫男去接謝男，轉過頭就躺床酣睡。孫男在午夜12點多帶著謝男回來，但卻發現吳男叫不醒，竟然沒了呼吸心跳。2人趕緊在凌晨1點多將吳男送醫急救，但急救無效，吳男不治身亡。檢警偵辦後，檢方依照7年以上有期徒刑的「轉讓禁藥致人於死罪」，對孫男提起公訴。

台北地方法院一審由國民法官參審，國民法官認為孫男給出的毒品量不大，再加上吳男身材健壯，又長期從事跑馬拉松、登山和重訓等運動，所以孫男給出毒品時，應該不可能「預見」吳男因此死亡。最後國民法官改論以刑度較輕的「轉讓禁藥罪」，判處有期徒刑3年6月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，也是認定孫男對吳男施用毒品致死並無預見可能性，確實構成「轉讓禁藥罪」；但二審也認為，孫男轉讓毒品的過失行為，已經造成吳男死亡結果的「危險前行為」，還要負擔「過失致人於死罪」的刑責。兩罪分別論處有期徒刑2年4月與3年2月，合併應執行有期徒刑5年。