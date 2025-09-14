新竹21歲男無照載18歲女！見警攔查「一路狂飆」自撞護欄雙亡

▲雙載騎士掛假牌拒檢逃逸，鳳鼻尾隧道口撞護欄2人不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣新豐鄉台61線今（14日）凌晨驚傳死亡車禍，一輛懸掛偽造車牌的改裝機車拒檢逃逸，最終在鳳鼻隧道南端出口自撞護欄，21歲黃姓無照騎士與18歲吳姓女乘客當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

新湖警分局指出，14日凌晨3時50分許，山崎派出所員警在新豐鄉749-7號附近執行防制危險駕車專案勤務時，發現一對男女共乘的機車掛有明顯為舊款字體的偽造車牌，已涉犯《刑法》偽造特種公文書罪嫌。員警隨即開啟警示燈、鳴笛示意停車，但對方未停反而加速逃逸，一路往南狂飆。

孰料，該機車在出鳳鼻隧道南端出口時，因駕駛不慎自撞路側紐澤西護欄。員警第一時間通報消防單位到場，雙方緊急施救後，傷者分別送往東元醫院及中國醫藥大學新竹附設醫院，但仍搶救無效。消防局補充，現場兩名傷者到院前皆為OHCA（無呼吸心跳）狀態，經搶救仍不幸雙雙身亡。

警方進一步調查發現，該機車確實懸掛偽造車牌，車體與引擎號碼均遭磨除，且黃男並無駕照。目前警方正調閱行車記錄器及沿途監視器，並報請台灣新竹地檢署指揮偵辦，同時將事故送請車輛行車事故鑑定會鑑定，以釐清事故原因與責任。