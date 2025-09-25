洪水強灌慘重！一票人以為「整個花蓮很危險」　他曝真實狀況

▲重型機具及小山貓進駐光復市區，盼能盡快重建市容。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，不少人誤以為整個花蓮不能去。部落客《跳躍的宅男》澄清，光復鄉距花蓮市區仍有1小時車程，市區與多數景點正常營運。另一名女網友也呼籲，別被誤導取消行程，僅需注意「蘇花改管制時段」，眼看連假即將到來，鼓勵大家以行動支持花蓮。

部落客《跳躍的宅男》在Threads表示，這次馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水直灌光復鄉，災情非常嚴重，因此讓不少網友認為，整個花蓮都不能去了，甚至直接向民宿退房。

然而事實並非如此，《跳躍的宅男》說明，光復鄉位在花蓮偏南區域，距離花蓮市還有1個小時的車程，因此遊客去七星潭、理想星巴克都是沒問題的。對於洪流重創光復鄉，他會加入救災行列，盼望能趕緊恢復美麗市容。

這篇文章曝光後，另一名網友也在臉書社團《好想住飯店好康踩雷不藏私》幫忙宣導，很多人其實不知道光復在花蓮哪裡，這很正常，但可別被誤導「整個花蓮都有災情、不能去」、「現在去花蓮很危險」。

該名網友說，花蓮市區及周邊景點、飯店大多正常營運，而且現況很穩定，不捨當地住宿業受到衝擊。不過在交通方面確實要注意的是，「蘇花改管制時段」，出發前請務必先查詢最新公告，避免塞車或受限於管制，盼著大家用行動陪伴花蓮度過這段時間。

▲花蓮光復鄉空拍畫面。（圖／高雄市消防局提供）



網友紛紛熱議，「市區很安全的，天氣很好、天很藍」、「其實只要注意路況，花蓮還是值得去呀」、「我10月中還是會去花蓮，只是取消光復的住宿和餐廳，下次還是會去光復」、「感謝您讓外地民眾知道正確訊息」、「沒有取消，很期待花蓮之旅！大家一起加油」、「這禮拜就是教師節連假，別自以為很危險...讓花蓮的商家又陷入谷底，花蓮市很安全無虞，歡迎大家來玩來吹風」。