919就提醒可協助撤離　林保署：花蓮縣府沒提出需求

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，河面上空留橋墩，導致台九線交通斷絕。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水沖毀光復鄉市區造成嚴重死傷與災情，且罹難者大多集中在強制撤離區，更讓家屬難以接受，質疑花蓮縣政府難辭其咎。對此，林保署還原9月19日的跨部會會議，當天縣府局處透過線上參加，「那天有提醒如果撤離有需要的話可以提出請求，不過在那次線上會議裡面，沒有人有提出進一步的需求」。

根據農業部的跨部會專案小組新聞稿指出，在19日召開的第二次會議中，相關部會、花蓮縣政府及專家學者，針對壩體狀況及風險推估、工程因應對策、疏散撤離作業等議題持續進行討論、推估及進度管控。

當時考量樺加沙颱風將接近台灣，可能會在東部地區帶來豪大雨，堰塞湖存在溢流風險，會中特別針對警戒範圍，以及花蓮縣政府負責的疏散撤離作業，進行深入討論，以確保下游居民生命安全。

▲農業部林業及自然保育署長林華慶出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



對此，林業自然保育署長林華慶今說，9月19日的跨部會與地方會議，那天花蓮縣政府沒有派人到台北來，是線上參與，有看到農業處、民政處、消防局還有光復、萬隆幾個鄉公所人員上線，「那天有提醒如果撤離有需要的話可以提出請求，不過在那次線上會議裡面，沒有人有提出進一步的需求」。

林華慶指出，當時災防辦的副主任也特別提醒花蓮縣政府，如果有需要的話，也可以協調國軍支援，再請花蓮縣政府評估。

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水漫入光復鄉市區。（圖／記者李毓康攝）