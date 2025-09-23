漂亮OL遭「惡魔丘比特」迷昏　清潔工落網喊：想看2人喝春藥的樣子

記者張君豪／台北報導

北市文山區兩名同公司的OL，今年7月間發生喝下辦公室桌上自備的飲水後，隨即發生暈眩且四肢無力，甚至整天嗜睡狀況，兩人同月28日檢視自己攜帶的保溫杯、馬克杯發現裡面有白色雜質殘留，疑似遭人下藥而心生恐懼，隔天到新店慈濟醫院進行尿液、血液檢查，結果驗出微量安眠藥反映，兩人決定自扮柯南，拿著遭下藥的杯具到文山一分局求助，警方讓鑑識人員採驗可疑液體後送交刑事局鑑識，驗出含有強力鎮靜劑氯氮平反應。

▲警方逮捕范男並起獲含有強效鎮定劑的春藥惡魔丘比特。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

據了解，兩名被害人余女、盧女年齡約25歲，外型亮麗，分別在公司擔任秘書和業務助理，警方過濾公司內監視器，發現能從公司外部進入靠近兩女辦公桌的只有范姓清潔工（48歲），加上警方查出范男曾在2019年以同樣手法對女性有下藥行為，清查後認為范涉有重嫌，緊急向台北院檢申請拘票和搜索票後，將他拘提到案並在住家搜出11瓶俗稱「惡魔丘比特」的情趣春藥，總重達437公克。

警方調查，該液體主要成分為氯氮平，情趣用品網站宣稱可「使人激發情慾、安眠並造成精神紊亂」等效果且售價昂貴，平均每瓶價格超過5千元，對此范男到案坦承對公司兩女職員下藥，辯稱「想看兩人喝下春藥的樣子」，但否認有其他不法意圖。

警方偵訊後依涉嫌傷害、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦，但含有氯氮平的春藥雖屬處方藥物，並非管制毒品，警方只能依法沒入並循線追查供應來源及范男犯案動機。

