恐嚇景美夜市攤商！3「阿志頭」8+9落網　警追幕後藏鏡人

記者張君豪／台北報導

北市文山第二分局近日接獲通報，指轄內景美夜市從9月起，有攤商遭不明人士上門索取租金。警方隨即成立專案小組，透過調閱監視器循線追查，鎖定涉最少4名黑衣人曾到夜市內找商家索討保護費，警方暗中蒐證並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，9月22日持拘票與搜索票，會同北市刑大分別在景美、新北市鶯歌三峽等地區拘提黃男（18歲）、馮男（20歲）及徐男（20歲）3人到案，現場並查扣手機等犯案工具。

▲文二警方會同北市刑大22日逮捕涉嫌恐嚇景美夜市攤商的3名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

景美夜市一家海產店9月6日遭到黑衣人恐嚇，有4名身上有刺青、留著俗稱「阿志頭」的年輕男子上門恐嚇。網友透過臉書發文質疑「這年頭台灣治安敗壞！居然還有人在收保護費」、「上禮拜有人來收保護費、說這禮拜還會再來，這年頭居然還有收保護費的」。

文山二警方表示：3人恐嚇攤商時雖未直接提及「保護費」，而是聲稱「店家長期未繳租金，如果不付，不如交給我來經營」，黃男等人以此藉口等同變相收保護費。經查景美夜市土地屬於高氏宗親會，產權持分複雜，地主多半已移居海外，因此遭嫌犯覬覦。

主嫌黃男平日無業，住在景美；另兩名嫌犯則分別居住於新北市三峽與鶯歌。黃嫌到案後辯稱，因聽長輩說過「景美夜市攤商不必繳租金即可營業」，誤以為能從中獲利，才會夥同友人向攤商索討租金。根據被害攤商指控，黃嫌先在3日到夜市內恐嚇攤商，6日再率4人到夜市內妨害店家營業。

文山第二分局表示，將依刑法恐嚇取財罪嫌將3人移送台北地檢署，並持續向上追查是否有幕後教唆者或幫派介入。警方強調，對於夜市攤商是否存在黑幫介入或暴力收取保護費的情況，將展開全面清查，若查有不法，必將依法嚴辦，展現維護治安的決心。

