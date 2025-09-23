獨／起底淫邪清潔工！仿A片迷昏OL...挾持正妹「欣賞」驚恐表情

▲警方逮捕范男並起獲含有強效鎮定劑的春藥「惡魔丘比特」。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

今年7月范姓清潔工（48歲、經查有強制罪等前科）涉嫌在自己任職的文山區某公司趁當清潔工打掃辦公室的過程，多次添加含有強效鎮定劑氯氮平的春藥「惡魔丘比特」到兩名外貌姣好的女職員水杯中，造成兩女嗜睡、精神不繼，兩女自費到醫院驗血驗尿後證實遭下藥報警提告，警方9月19日逮捕范男，並搜出11罐高強效春藥；知情者透露，范嫌並非第一次以不法手段騷擾、控制正妹身心。

范嫌早在2018年12月1日清晨5時，他在北市租屋而居，看中租屋處租住另間套房正妹，范男承租該樓最後第4間房間，與被害女子分別為同層鄰居，但雙方並不認識。案發當日清晨，范男以不明方式開啟正妹承租的房門，在未經同意下闖入房內。當時正妹因燈光而驚醒，竟遭對方一手掩住嘴巴、一手抓住左手，范男就這樣面無表情，坐在被害正妹屋內不斷「欣賞」她掙扎求救的驚恐表情。

范男持續摀嘴，直到正妹幾乎崩潰才轉身離開，被害女當天就報警提告，表示她被摀嘴當時，聽見范男稱「我沒有惡意，不要跟房東說，因為你很漂亮」等語，正妹因而驚嚇到情緒崩潰。范男遭警方依強制罪嫌移送，法官認定范男行為構成妨害自由與侵入住宅等罪嫌，據此判處有期徒刑2月，得易科罰金，並宣告緩刑5年，並賠償被害女身心損失。

推薦閱讀

印尼妹被逼賣淫心臟病發身亡 人蛇竟恐嚇嫖客：公布你買春紀錄

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄



血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車 地獄淫魔「1人蹂躪20女」