《甄嬛》四郎出攤啦！臭豆腐老闆撞臉陳建斌　客笑：陛下流落民間

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名臭豆腐攤老闆葉先生日前因長相神似知名演員「陳建斌」，在隔壁攤主的說服下，著裝成陳建斌在《甄嬛傳》的四爺造型，並將店名改成「四郎臭豆腐」，瞬間吸引大批遊客前來打卡。有人更笑著直呼，「陛下怎麼流落民間賣臭豆腐了？」

綜合陸媒報導，40歲的葉先生原先經營早餐店，因生意不佳，且妻子喜愛臭豆腐，2024年11月轉行，在武漢洪山區財大小吃街開設臭豆腐攤位，初期店名叫「皮蛋臭豆腐」但生意慘淡，令他相當無奈。

▲武漢臭豆腐老闆葉先生撞臉陳建斌。（圖／翻攝自微博）

後來，隔壁店老闆身為《甄嬛傳》的劇迷，認為葉先生長得太像陳建斌，於是建議他戴上清代風格帽子，模仿劇中造型，並打出「四郎臭豆腐」招牌，搭配陳建斌劇照宣傳。

葉先生表示，一直覺得自己就是個普通人，雖被說過長得像陳建斌不少次，但也沒想過，真的因此將臭豆腐攤的營業額大大提升，借「四郎」形象行銷後，銷售成長約50%，尖峰時段3小時可售出60多份。爆紅後，葉先生的妻子也時常到攤位上幫忙，被顧客戲稱，「四郎帶麗嬪出來賣臭豆腐了！」

▲▼葉先生與妻子一同賣臭豆腐。（圖／翻攝自微博）

事實上，相關照片影片已多次在網路上引起熱議，「四郎，貧尼也不是不能賣臭豆腐」、「嬛嬛，朕在賣臭豆腐」、「我看了好幾遍，反覆看這個人，到底是不是陳建斌本人，太像了」、「那年杏花微雨，你說你是賣臭豆腐的」、「四郎，那年杏花微雨，你說你會炸臭豆腐，也許一開始我也該學的」、「整上莞莞類卿那套了」、「四郎，倚梅園的梅花沒有夜市的臭豆腐香嗎」、「我覺得四郎炸臭豆腐莞爾一笑的樣子最美」、「年羹堯：你也有這天」。

不過也有人指出，招牌上直接放上陳建斌的照片，引發侵權問題。葉先生對此也表示，會設計新的招牌，並撤下陳建斌的照片，未來以產品品質為核心，爆紅後拒絕繼續拍攝引流影片。他強調，「生意長久靠味道，不能靠『四郎』！」