　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢碧桂園鳳凰酒店7月推出「狗狗陪睡房」，一晚要價499元（人民幣，下同，約台幣2083元）。飯店人員表示，推出至今已吸引300多名房客前來體驗，而「狗狗員工」日薪最高可達200元（約台幣835元）。相關消息引起網友熱議，「真想把自家狗狗也派去打工。」

據《封面新聞》報導，飯店負責人董小姐表示，「我們酒店有10隻在崗狗狗員工，主要包括西高地梗犬、黃金獵犬、哈士奇、邊牧等品種，不同品種狗狗的工資不一樣，大多數日薪100元，西高地最貴，日薪達200元。」

▲▼邊牧犬陪睡房。（圖／翻攝自微博）

▲▼邊牧犬陪睡房。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸多家飯店推「狗狗陪睡」服務。（圖／翻攝自微博）

這些寵物犬都來自哪裡呢？董小姐指出，一部分來自飯店自己飼養的寵物犬，另一部分是寵物專業訓練機構提供的犬隻，「之前我們還舉行了『打工狗』面試活動，吸引了很多毛孩爸媽參加。」

董小姐說道，狗狗上崗前，需要經過嚴格篩選和訓練，首先，需要對狗狗進行健康檢查，檢查狗狗是否完成全套疫苗接種，例如狂犬病、犬瘟等，避免傳染病風險，也會檢查每月定期體內驅蟲紀錄。

她接著說道，然後，飯店的訓犬師會進行評估，重點是觀察狗狗是否有攻擊傾向、過度興奮，或焦慮等不良行為特徵，上崗後，狗狗也將進行系統化培訓，包括基礎服從指示、夜間作息規律等。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲部分狗狗員工是飯店自養的。（圖／翻攝自微博）

董小姐強調，「我們不僅有寵物陪睡主題活動，同時也是寵物友善飯店，寵物路線、寵物電梯等會提供舒適的入住體驗。」

不少網友也質疑，若有房客傷害狗狗怎麼辦？董小姐對此回應，為了確保寵物的安全，客人購買了寵物陪睡服務後，需簽訂入住協議，並支付1000元至2000元的押金，「飯店公共區域24小時都有監視器，因為狗狗每日需要一定的運動量，客戶會在入住期間，到戶外遛狗與狗狗互動，這個過程，我們就會觀察狗狗的狀態，如果狗狗受到了傷害，我們會將客人列入黑名單，並根據情況判斷是否報警。」

▲狗狗員工都會經過培訓，確認是否合適。（圖／翻攝自微博）

▲狗狗員工都會經過培訓，確認是否合適。（圖／翻攝自微博）

訂過邊牧犬陪睡房的房客表示，「辦理入住後，還要簽訂服務協議，明確了相關的禁止行為及相應的違約處理條款，感覺挺正規的，房間內有狗狗的床、尿墊、水碗、飯碗、玩具等等，狗狗陪伴的過程真的挺舒壓，整體來說非常好。」

另一名網友表示，「我之前在深圳也訂過寵物陪睡服務酒店，酒店的牆上，會將狗狗的照片和性格都寫出來，感覺很有趣，最後我選了一隻哈士奇，到房間後，和狗狗玩了後，就下樓遛狗了，全程玩得很開心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南也宣布明停班停課！3縣市宣布了
快訊／高雄宣布明停班停課！
快訊／猛獅首局灌10分　富邦隊史第2恥
粿粿、范姜彥豐傳婚變　經紀公司：沒什麼可回應
直擊／費玉清豪禮華麗現身小巨蛋！　江蕙粉全看呆暴動了
快訊／11縣市明達停班課標準！
快訊／學姐黃瀞瑩宣布懷孕了！
要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

陸夏令營號稱「自然療癒法」　害慘8歲童走失原始森林已超72小時

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

港13歲少年猥褻7歲女童　警方火速拘捕「最重判10年」

「普普會」會晤前夕　俄羅斯或試射「無限航程」海燕導彈

「南京照相館」延長上映　不甩仇日質疑

香港多家超市爆「可樂加尿」　疑不爽店員報復「孩童喝到送醫」

陪你下棋、讀書！　全球「首家」人形AI機器人4S店北京開張

巴拿馬運河問題還沒完　美中聯合國會議針鋒相對

黃金創3個月最大跌幅！　陸買家直呼：現在真的不敢看金價了

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

陸夏令營號稱「自然療癒法」　害慘8歲童走失原始森林已超72小時

台籍醫生投身抗日　支援「台灣義勇隊」前線資源

港13歲少年猥褻7歲女童　警方火速拘捕「最重判10年」

「普普會」會晤前夕　俄羅斯或試射「無限航程」海燕導彈

「南京照相館」延長上映　不甩仇日質疑

香港多家超市爆「可樂加尿」　疑不爽店員報復「孩童喝到送醫」

陪你下棋、讀書！　全球「首家」人形AI機器人4S店北京開張

巴拿馬運河問題還沒完　美中聯合國會議針鋒相對

黃金創3個月最大跌幅！　陸買家直呼：現在真的不敢看金價了

快訊／風雨預報達標！高雄宣布8/13停班停課

北海岸騎行更便利！新北YouBike新增7站　石門婚紗廣場最吸睛

台泥明暫停交易　重大訊息待公布

日航40年前空難520人亡「奪走她同窗好友」　影后哽咽：當天還說要見

新北首創「下水道AR地圖」　手機對準人孔即查管線

猛獅首局灌10分！富邦隊史第2恥　李東洺0.1局吞2轟失7分生涯最慘

《暗黑破壞神》經理宣布離開暴雪　玩家歡呼：遊戲終於有救了

粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

詹智能被刺身亡本週四出殯　河智媛9月老闆活動不缺席

中颱楊柳進逼！3萬餘國軍待命　國防部：救災視同作戰

全家超商深夜鬧劇　酒不裝袋！　暴怒熱褲奧客竟是網美　連砸帶噴找碴18歲男店員

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

8歲陸童當「榜一大姐」！家長戶頭剩50元

水果被嫌賣太貴　百果園老董：教育消費者

全球首隻「機器藏羚羊」曝光

打水仗染「食腦蟲」　陸男童搶救一個月病逝

票房破22億！南京照相館取材日軍真實罪證

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

代孕機器人」傳一年內問世 可十月懷胎完成受孕分娩全過程

陸夫妻離婚原因超扯！被網友痛罵「雞蛋男」

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

香港多家超市爆「可樂加尿」

斯德哥爾摩共識出爐！ 中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

更多熱門

相關新聞

泰安溫泉區停業飯店竄火舌　機房、員工宿舍燒毀

泰安溫泉區停業飯店竄火舌　機房、員工宿舍燒毀

苗栗縣泰安溫泉區一間停業中的飯店，今（6）日清晨突然竄出火舌，機房和木造員工宿舍不明原因起火，火勢迅速延燒，經救災人員花費約1小時撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因和損失有待調查。

男住度假村「被浴缸電死」　妻崩潰目睹

男住度假村「被浴缸電死」　妻崩潰目睹

星野集團首間機場飯店開箱！

星野集團首間機場飯店開箱！

17歲女發現男鐵絲伸進門縫　想打開房門

17歲女發現男鐵絲伸進門縫　想打開房門

砸14.5億買高雄「麗尊飯店」　興富發：多角化經營

砸14.5億買高雄「麗尊飯店」　興富發：多角化經營

關鍵字：

武漢飯店狗狗陪睡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市　

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面