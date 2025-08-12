一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢碧桂園鳳凰酒店7月推出「狗狗陪睡房」，一晚要價499元（人民幣，下同，約台幣2083元）。飯店人員表示，推出至今已吸引300多名房客前來體驗，而「狗狗員工」日薪最高可達200元（約台幣835元）。相關消息引起網友熱議，「真想把自家狗狗也派去打工。」

據《封面新聞》報導，飯店負責人董小姐表示，「我們酒店有10隻在崗狗狗員工，主要包括西高地梗犬、黃金獵犬、哈士奇、邊牧等品種，不同品種狗狗的工資不一樣，大多數日薪100元，西高地最貴，日薪達200元。」

▲▼邊牧犬陪睡房。（圖／翻攝自微博）

這些寵物犬都來自哪裡呢？董小姐指出，一部分來自飯店自己飼養的寵物犬，另一部分是寵物專業訓練機構提供的犬隻，「之前我們還舉行了『打工狗』面試活動，吸引了很多毛孩爸媽參加。」

董小姐說道，狗狗上崗前，需要經過嚴格篩選和訓練，首先，需要對狗狗進行健康檢查，檢查狗狗是否完成全套疫苗接種，例如狂犬病、犬瘟等，避免傳染病風險，也會檢查每月定期體內驅蟲紀錄。

她接著說道，然後，飯店的訓犬師會進行評估，重點是觀察狗狗是否有攻擊傾向、過度興奮，或焦慮等不良行為特徵，上崗後，狗狗也將進行系統化培訓，包括基礎服從指示、夜間作息規律等。

▲部分狗狗員工是飯店自養的。（圖／翻攝自微博）

董小姐強調，「我們不僅有寵物陪睡主題活動，同時也是寵物友善飯店，寵物路線、寵物電梯等會提供舒適的入住體驗。」

不少網友也質疑，若有房客傷害狗狗怎麼辦？董小姐對此回應，為了確保寵物的安全，客人購買了寵物陪睡服務後，需簽訂入住協議，並支付1000元至2000元的押金，「飯店公共區域24小時都有監視器，因為狗狗每日需要一定的運動量，客戶會在入住期間，到戶外遛狗與狗狗互動，這個過程，我們就會觀察狗狗的狀態，如果狗狗受到了傷害，我們會將客人列入黑名單，並根據情況判斷是否報警。」

▲狗狗員工都會經過培訓，確認是否合適。（圖／翻攝自微博）

訂過邊牧犬陪睡房的房客表示，「辦理入住後，還要簽訂服務協議，明確了相關的禁止行為及相應的違約處理條款，感覺挺正規的，房間內有狗狗的床、尿墊、水碗、飯碗、玩具等等，狗狗陪伴的過程真的挺舒壓，整體來說非常好。」

另一名網友表示，「我之前在深圳也訂過寵物陪睡服務酒店，酒店的牆上，會將狗狗的照片和性格都寫出來，感覺很有趣，最後我選了一隻哈士奇，到房間後，和狗狗玩了後，就下樓遛狗了，全程玩得很開心。」