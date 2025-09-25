澤倫斯基籲阻止普丁！　示警俄國侵略「不只烏克蘭」

▲ 澤倫斯基呼籲國際社會阻止普丁攻勢、援助烏克蘭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會發出嚴厲警告，直指若不阻止俄羅斯總統普丁，戰火將進一步延燒，「他將繼續推動戰爭向更廣、更深的範圍發展」，呼籲國際社會團結一致，加強對烏克蘭支持力道，否則將有更多國家遭受俄國侵略。

BBC報導，澤倫斯基在紐約聯合國總部發表演說表示，全球正面臨「人類史上最具破壞性的軍備競賽」威脅，隨著軍事技術進步，「武器決定誰能存活」，並呼籲國際社會針對人工智慧（AI）武器制定全球性規範，認為自主無人機及無人飛機發展帶來的風險遠超過傳統戰爭模式。

美國總統川普近日態度180度轉變，認為烏克蘭有能力收復所有失土，更形容俄國為「紙老虎」，在烏克蘭進行「漫無目標的戰鬥」。澤倫斯基對此表示讚賞，透露與川普「進行良好會面」，並稱美方願意在戰後提供安全保障，可能包括更多武器、防空系統及無人機。

澤倫斯基同時警告，歐洲已錯失拯救喬治亞及白俄羅斯脫離普丁勢力的機會，不能讓位於烏克蘭與羅馬尼亞之間的摩爾多瓦也落入俄國手中。摩爾多瓦將於28日舉行選舉，親歐盟總統桑杜（Maia Sandu）指控克里姆林宮在該國投入「數億歐元」，企圖煽動暴力及散布恐懼。