政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出席沙烏地阿拉伯國慶晚宴　吳志中：沙國是台灣可靠能源供應來源

▲▼外交部政務次長吳志中與沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處代表穆罕默德（Mohammed S. A. Alghamdi）攜手為沙國建國95周年國慶切下祝福蛋糕。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長吳志中與沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處代表穆罕默德攜手為沙國建國95周年國慶切下祝福蛋糕。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中23日晚間代表外交部長林佳龍出席沙烏地阿拉伯商務辦事處（Saudi Arabian Trade Office）舉辦的「沙烏地阿拉伯王國建國第95周年國慶晚宴」。吳志中指出，沙國長期穩定的能源供應是我國產業發展與經濟成長的重要後盾，台灣將持續與沙國攜手深化經貿、投資、科技、教育、農業及觀光等領域的合作，為兩國人民共創繁榮與福祉。

吳志中致詞指出，沙烏地阿拉伯是我國第17大貿易夥伴及中東地區首要貿易國，去（2024）年雙邊貿易總額達94億美元。沙國是台灣可靠的能源供應來源，佔我國原油進口近三分之一，沙國長期穩定的能源供應是我國產業發展與經濟成長的重要後盾。台灣將持續與沙國攜手深化經貿、投資、科技、教育、農業及觀光等領域的合作，為兩國人民共創繁榮與福祉。

▼外交部政務次長吳志中。（圖／外交部提供）

▲▼外交部政務次長吳志中於沙烏地阿拉伯王國建國95周年國慶晚宴致詞。（圖／外交部提供）

沙烏地阿拉伯商務辦事處新任代表穆罕默德（Mohammed S. A. Alghamdi）致詞表示，沙烏地阿拉伯王國在國家領袖的願景及帶領下朝向理想持續邁進，迎來永續、成長與發展的時代，並躋身全球前二十大經濟體。台沙多年來交流互動密切，共同致力加強兩國經濟及文化等面向合作，並簽署多項協議深化經貿關係。沙烏地商務辦事處將持續推動雙邊文化、經貿、投資及觀光等領域合作。

吳志中與穆罕默德於致詞後共同切蛋糕，象徵沙烏地阿拉伯國運昌隆，並祝福台沙兩國友誼長存。

外交部表示，台沙情誼源遠流長，兩國在多項領域交流合作密切。於推動我國產業在伊斯蘭市場的拓展也是我國重要政策之一。此外，今年分別由中國回教協會及財團法人台北清真寺基金會籌組的朝覲團也在外交部與沙烏地商務辦事處協助下順利赴沙完成朝覲等交流，全員平安歸國。外交部將持續秉持互惠互利精神，拓展雙邊合作，深化友好交流，促進共同發展與福祉。

▼外交部政務次長吳志中向沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處代表穆罕默德恭賀沙國建國95周年國慶。（圖／外交部提供）

▲▼外交部政務次長吳志中向沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處代表穆罕默德（Mohammed S. A. Alghamdi）恭賀沙國建國95周年國慶。（圖／外交部提供）

▼外交部政務次長吳志中與沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處代表穆罕默德及全體嘉賓合影。（圖／外交部提供）

▲▼外交部政務次長吳志中與沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處代表穆罕默德（Mohammed S. A. Alghamdi）及全體嘉賓合影。（圖／外交部提供）

 
