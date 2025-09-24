台女倫敦遭4女狠揍沒人救！外交部出手　英警道歉：初步反應欠佳

▲英國倫敦20日晚間發生一起台灣女性無端遭圍毆事件，當地警方23日坦言初步反應確實不理想。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦20日晚間發生一起台灣女性無端遭圍毆事件，警方當下並未到場處理，原本甚至要等5天後才打算為被害人製作筆錄。倫敦警方23日坦言「初步反應確實不理想」，並強調已提前進行筆錄，後續也會持續與被害人保持聯繫。

警方承認反應慢半拍

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發言人向《中央社》表示，「我們了解事件對被害人造成的痛苦，也認同我們的第一時間反應未達標準。」發言人補充，警方會持續深入調查，並與被害人討論相關情況。

就在警方回應的同時，員警前往受害者陳小姐住處，完成筆錄工作。駐英國代表處人員也到場協助。原本警方告知最快要等到25日才有空檔，如今筆錄已於23日晚間8時左右完成。

被害人憶述遭遇 記憶逐漸模糊

25歲的陳小姐持「求學後工作簽證」（PSW）在英國合法居留，20日晚間返家途中，於倫敦鬧區遭4名白人青少女圍攻。她被拳打腳踢、拉扯頭髮，頭部還被壓制撞擊牆面，造成嚴重身心創傷。

她受訪時透露，警方雖接獲報案卻未立即到場，友人更被告知「若無生命危險，員警無需趕赴現場」。直到事發近3小時後，警方才聯繫她，並要求排隊預約筆錄。由於精神受到極大打擊，她坦言如今對案發細節已逐漸模糊，遺憾未能更早陳述。

▲原PO在英國被年輕女生毆打。（圖／原PO授權引用）

案件疑涉種族動機

警方表示，這起發生在伊斯靈頓（Islington）科利爾街（Collier Street）的案件，「疑似帶有種族動機」，目前仍在調查，暫無人被捕。警方呼籲知情人士撥打101提供線索，並指案件編號為CAD 7097/20SEP。

陳小姐也建議，旅英台人若遇類似情況，可以透過倫敦警局的「仇恨犯罪」（Hate Crime）平台報案，有助於加速警方反應。

英國仇恨犯罪數據

近來英國部分極右翼團體舉辦反移民示威，規模一度高達11萬人，期間甚至有近30名員警遭攻擊。外界擔憂仇恨犯罪有升溫趨勢，不過警局數據顯示，截至今年8月底，大倫敦地區過去12個月的仇恨犯罪案件數，反較去年同期下降17.4%，起訴率則上升約5%。

統計也指出，自2022年至2025年夏季，倫敦共累計近9萬6000起仇恨犯罪，涉及的動機除了種族，還包括宗教、身心障礙等因素。