大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸關係變差　國台辦推給陸委會：煽動對立的急先鋒

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.9.24） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

兩岸關係不佳，大陸國台辦今（24）日罕見直接點名批評陸委會「不務正業」，稱陸委會成為「煽動兩岸對立對抗、阻撓限制兩岸交流交往的急先鋒」，並嗆「對於近半年來兩岸關係變壞，陸委會難辭其咎」。

近日，台灣議題研究中心民調指出，有70.2％的台灣民眾認為近半年兩岸關係變壞，僅有9.1％認為變好。陸委會對此稱，該民調與陸委會的民調相符，原因是「大陸的飛機天天飛來飛去，在民眾眼裡兩岸關係當然會變壞」。

大陸國台辦發言人陳斌華今（24）日於例行記者會上反問，「為什麼2008年至2016年台海風平浪靜，2016年5月以來台海日益風高浪急？」他說，民進黨當局應該捫心自問、反躬自省。

陳斌華指出，今年3月，賴清德悍然將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「17項策略」，猖狂挑釁大陸，煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢。這是對兩岸關係的嚴重破壞，是兩岸關係變壞的直接原因，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機制造者」。

「至於民調顯示仍有9.1％的島內（指台灣）民眾認為兩岸關係變好」，陳斌華
說，「是因為我們積極響應要和平、要發展、要交流、要合作的兩岸同胞共同願望，積極破除障礙、推動兩岸交流合作，也是那些對兩岸關係發展充滿期待、敢於衝破民進黨當局阻撓的同胞用實際行動換來的」。

陳斌華說，「陸委會是台灣當局專責處理兩岸事務的部門，主責主業本是推動兩岸協商對話、促進兩岸交流交往，現在卻不務正業，成了煽動兩岸對立對抗、阻撓限制兩岸交流交往的急先鋒。對於近半年來兩岸關係變壞，陸委會難辭其咎。」

▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

