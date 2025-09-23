　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府臨時喊卡雙城論壇反嗆中央「卡蔣」　綠傻眼：市府自己反悔的

▲▼北市府主動撤回雙城論壇申請，藍營反轟中央卡蔣。（圖／翻攝民進黨臉書）

▲北市府主動撤回雙城論壇申請，藍營反轟中央卡蔣。（圖／翻攝民進黨臉書）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安原訂25至27日赴上海參加雙城論壇，昨北市府主動喊卡，延期至年底舉辦；藍營則跳出來痛批中央「卡蔣」。對此，民進黨今（23日）回應，北市府宣布， 雙城論壇決定「不在9月辦理」，藍營為了護航，想把問題都推給中央陸委會，但陸委會完全依法行政，是台北市政府自己反悔的耶？只要把過去的事蹟攤開一看，就會發現，蔣萬安不只「蔣不聽」，還總是「萬事都甩鍋」。

民進黨列舉，第一、雙城論壇談不攏，甩鍋。2025年9月，雙城論壇談不攏喊卡，甩鍋中央陸委會。可是陸委會完全依法行政啊，是台北市政府自己反悔的耶？第二、誤發停班停課簡訊，甩鍋。2025年9月，台北市政府行動防災APP誤發停班停課簡訊，造成市民困擾，也甩鍋中央！可是為什麼其他21個縣市都沒事，就台北市有事？

民進黨再舉出，第三、寶林茶室食安案稽查疏漏，甩鍋。2024年3月，台北市衛生局首次稽查卻沒直接帶回食材檢驗，導致出了人命的食安風暴，調查陷入瓶頸，甚至過了兩天才通報中央。如此明顯的疏漏，卻還是甩鍋中央，難道蔣萬安只是裝飾？

民進黨再指，第四、保母虐童致死案，未啟動重大兒虐檢討會議，甩鍋。2024年3月，台北市被爆未啟動重大兒虐檢討會議，甚至推稱「公親變事主」，再甩鍋中央。從案發到事件被揭露，蔣市府長達三個月無作為，難道蔣萬安都不用負責？

第五、北市幼兒園性侵案市府沒有及時作為，甩鍋。2023年3月，幼教法新制上路，在司法調查期間，市府沒有立即將毛姓嫌犯停職，事情被爆後急著卸責推給中央，蔣萬安自己應作為而不作為，到底要多沒有擔當？

民進黨指出，蔣萬安上任以來，好事攬功跑第一，遇到事情就又只會甩鍋中央、哭天喊地，到底有沒有擔當？台北市民不需要一個「蔣不聽」、又沒肩膀的市長，還是請蔣萬安別再閃避責任，勇敢面對問題吧。

09/22 全台詐欺最新數據

快訊／樹林鐵皮工廠大火　一家3口失聯
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

行政院不設拒領普發1萬選項　釋昭慧回應了

行政院不設拒領普發1萬選項　釋昭慧回應了

行政院長卓榮泰上週接見釋昭慧法師後，指示財政部研議普發1萬「不領取」選項的可行性，遭各界批評後，行政院今(23日)決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面。對此，釋昭慧表示，自己仔細了解狀況後從善如流，不堅持行政院非要設「第六種拒領管道」不可，戰術可以轉換，搶救國庫的戰略則貫徹始終，將會持續搶救國庫，力推「拒領一萬」運動。

鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

北市慶雙十活動曝光　抽籤搶限量3000張國慶椅

北市慶雙十活動曝光　抽籤搶限量3000張國慶椅

中央依財劃法減營養午餐補助　蔣萬安這樣說

中央依財劃法減營養午餐補助　蔣萬安這樣說

拒見王滬寧致雙城論壇緩辦？　蔣萬安怒了

拒見王滬寧致雙城論壇緩辦？　蔣萬安怒了

蔣萬安雙城論壇民進黨台北市政府國民黨陸委會

