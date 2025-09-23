　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持雙城論壇！　黃暐瀚喊話陸委會：勇敢與對岸市政交流才是解方

▲雙城論壇。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲今年雙城論壇延後辦理。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者郭運興／台北報導

台北市政府22日表示，本屆雙城論壇原規劃於9月舉行，惟評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，決定延後辦理，藍營則痛批，陸委會遲遲不核定行程，就是刻意刁難。對此，媒體人黃暐瀚今（23日）表示，雙城論壇行之有年，談的都是市政，沒有統戰疑慮，眼下兩岸緊張，更應該開放「另一管道」交流，呼籲陸委會「反侵略、反併吞」，也要勇敢與對岸「市政交流」，才是中華民國台灣的解方。

黃暐瀚表示，台北上海雙城論壇卡關，北市府、陸委會都很低調，倒是藍綠議員相互指責，吵翻天。

黃暐瀚表示，九月辦不成，還有十二月可以期待，北市府「急事緩辦」，也不是壞事，呼籲陸委會在「反侵略、反併吞」的同時，也要勇敢與對岸「市政交流」。

黃暐瀚認為，陸委會界定「海峽論壇」是統戰平台，這個不要去；但「雙城論壇」行之有年，談的都是市政議題，沒有統戰疑慮，眼下兩岸政治軍事緊張，反而更應該開放「另一管道」的交流，以期降溫，甚至避戰。

黃暐瀚強調，有關主權的，不退！有關軍事的，不讓！但市政、文化、藝術、產業、農產品的交流，應該勇敢，大膽交流，才是以小事大之智，才是中華民國台灣的解方。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

雙城論壇黃暐瀚國民黨民進黨陸委會台北市

