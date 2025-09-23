駁斥「延宕」雙城論壇　陸委會：本會行政效率明快

▲去年雙城論壇。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳冠宇／台北報導

台北市政府昨（22）日對外宣布，決定今年雙城論壇不在9月舉辦，有輿論質疑中央在審查程序上阻撓雙城論壇舉辦。陸委會一一還原北市府申報案時序，強調「本會行政效率明快」，多次主動聯繫市府、積極協處，絕無延宕、阻撓。

陸委會今日下午透過書面發布四點說明，還原雙城論壇申報案始末：

一、台北市政府於9月11 日傍晚向內政部移民署申請蔣市長等一行赴上海參加「雙城論壇」，由於北市府申報資料過於簡略，該署於9月16日透過聯審會商請北市府補件，北市府於9月19日（週五）完成補件，當日即由本會聯繫移民署通過審查，並於9月22日（週一）上午8時發證。

扣除週末，審查時間包含補件，僅六個工作日，甚至比一般審查更快發證，足已證明絕無外界所言「延宕、阻撓」之情事。

二、今年「雙城論壇」預定簽署2項合作備忘錄，其中「水治理交流」合作備忘錄，北市府分別於8月25及9月5日向中央目的事業主管機關經濟部水利署、內政部國土管理署及環境部申報；「職業技能培訓」合作備忘錄於8月28日向勞動部申報。

這段期間，本會持續與北市府密切溝通、積極協處並協調相關主管機關，於9月19日已經獲得共識，預計在出發前可以通過許可。此間亦無外界所謂「已讀不回」或「阻撓阻礙」之情事。

三、整體而言，對於北市府向中央申報人員赴陸及簽署合作備忘錄事宜，本會行政效率明快，多次主動聯繫市府、積極協處，並於9月18日提出四點提醒事項，純粹希望台北能與上海就市政單純交流，避免參加統戰活動，也避免非單純市政之內容，或涉及中央權責的內容進行沒有授權之合作，這些都是本於善意與權責，避免兩岸城市交流過程中出現不確定之政治風險。

四、對於「雙城論壇」的舉辦，中央政府只有積極協助，絕無阻撓。政府各部會的同仁，不應該受到外界無端與不實的指控。近日關於特定媒體與所謂的「知情人士」惡意指控，完全與事實不符，本會表達遺憾。

此次「論壇」延辦是否有其他原因，本會不得而知。倘若市府與陸方溝通出現問題，應該讓政府與國人知道，陸委會亦會提供必要之協助。日後市府確定舉辦時程等相關安排後，本會亦將協助台北市政府，讓「論壇」在合於政策法規下順利推動。