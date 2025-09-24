外媒關注強颱重創花蓮！堰塞湖潰堤「14人罹難」　災情登日媒頭條

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖於今日下午發生壩頂溢流，滾滾泥流湧進下游市區。（圖／民眾提供）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第18號颱風樺加沙雖然沒有直接登陸台灣，不過其外圍環流所帶來的強烈風雨卻重創台灣東部，尤其花蓮縣光復鄉更因馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤引發洪災，初步統計至少14人罹難、18人輕重傷、上百人失聯。對此，國際媒體紛紛關注強颱所帶來的災難，包括美媒、英媒、日媒、韓媒皆引用報導。

根據美媒《美聯社》，樺加沙為多年以來最強的颱風之一，其中心附近最大持續風速約每小時195公里，在襲擊中國香港、廣東省深圳以前，其強烈風雨已經重創菲律賓與台灣，尤其昨（23）日的暴雨更導致花蓮縣堰塞湖氾濫，洪流沖毀一座橋梁，光復鄉的道路淪為湍急的河流，沖走車輛與家具，洪災更導致14人罹難、18人受傷。

《美聯社》指出，颱風樺加沙由菲律賓命名，在他加祿語為「爭奪」之意，其在菲律賓更引發洪水和山體滑坡，造成至少3人死亡、5人失蹤，超過1萬7500人流離失所。

▲▼馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

英媒《衛報》則同樣引述台灣當地統計數據，指出強颱樺加沙重創台灣，尤其在花蓮縣更造成至少14人死亡、124人失蹤，報導指出氾濫的堰塞湖其實是早些時候台灣東部的大雨引發的山體滑坡所形成，23日下午堰塞湖潰堤，導致洪水大量湧入光復鄉，報導也提到香港23、24日停課，至於香港證券交易所則是颱風期間正常開放。

日媒《日本放送協會》、《朝日新聞》則同樣關注台灣東部的強颱災情，其中《日本放送協會》更登在官網頭條。

日媒報導指出，因為花蓮縣堰塞湖潰堤引發洪患、沖毀下游的橋梁，截至日本時間今（24）日上午7時（台灣時間上午6時）以前，至少有14人死亡、34人受傷、124人無法取得聯繫，市區建築物1樓大部分浸泡在洪水中，就連軍用車輛也無法倖免，受害者多半為高齡族群。

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖於今日下午發生壩頂溢流，滾滾泥流湧進下游市區。（圖／民眾提供）

至於韓媒《韓聯社》則同樣關注台灣東部強颱災情，報導內容引述《美聯社》、《路透社》、台灣《中央社》等，指出洪水在花蓮縣造成至少14人死亡、18人受傷、124人失蹤，其中死者多半是行動不便的高齡族群，報導提到光復鄉堰塞湖23日下午2時50分潰堤氾濫，導致馬太鞍溪洪水灌入引發洪災。