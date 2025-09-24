　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外媒關注強颱重創花蓮！堰塞湖潰堤「14人罹難」　災情登日媒頭條

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖於今日下午發生壩頂溢流，滾滾泥流湧進下游市區。（圖／民眾提供）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖於今日下午發生壩頂溢流，滾滾泥流湧進下游市區。（圖／民眾提供）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第18號颱風樺加沙雖然沒有直接登陸台灣，不過其外圍環流所帶來的強烈風雨卻重創台灣東部，尤其花蓮縣光復鄉更因馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤引發洪災，初步統計至少14人罹難、18人輕重傷、上百人失聯。對此，國際媒體紛紛關注強颱所帶來的災難，包括美媒、英媒、日媒、韓媒皆引用報導。

根據美媒《美聯社》，樺加沙為多年以來最強的颱風之一，其中心附近最大持續風速約每小時195公里，在襲擊中國香港、廣東省深圳以前，其強烈風雨已經重創菲律賓與台灣，尤其昨（23）日的暴雨更導致花蓮縣堰塞湖氾濫，洪流沖毀一座橋梁，光復鄉的道路淪為湍急的河流，沖走車輛與家具，洪災更導致14人罹難、18人受傷。

《美聯社》指出，颱風樺加沙由菲律賓命名，在他加祿語為「爭奪」之意，其在菲律賓更引發洪水和山體滑坡，造成至少3人死亡、5人失蹤，超過1萬7500人流離失所。

▲▼馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

▲▼馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

▲▼馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）

英媒《衛報》則同樣引述台灣當地統計數據，指出強颱樺加沙重創台灣，尤其在花蓮縣更造成至少14人死亡、124人失蹤，報導指出氾濫的堰塞湖其實是早些時候台灣東部的大雨引發的山體滑坡所形成，23日下午堰塞湖潰堤，導致洪水大量湧入光復鄉，報導也提到香港23、24日停課，至於香港證券交易所則是颱風期間正常開放。

日媒《日本放送協會》、《朝日新聞》則同樣關注台灣東部的強颱災情，其中《日本放送協會》更登在官網頭條。

日媒報導指出，因為花蓮縣堰塞湖潰堤引發洪患、沖毀下游的橋梁，截至日本時間今（24）日上午7時（台灣時間上午6時）以前，至少有14人死亡、34人受傷、124人無法取得聯繫，市區建築物1樓大部分浸泡在洪水中，就連軍用車輛也無法倖免，受害者多半為高齡族群。

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖於今日下午發生壩頂溢流，滾滾泥流湧進下游市區。（圖／民眾提供）

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖於今日下午發生壩頂溢流，滾滾泥流湧進下游市區。（圖／民眾提供）

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖入光復市區導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）

至於韓媒《韓聯社》則同樣關注台灣東部強颱災情，報導內容引述《美聯社》、《路透社》、台灣《中央社》等，指出洪水在花蓮縣造成至少14人死亡、18人受傷、124人失蹤，其中死者多半是行動不便的高齡族群，報導提到光復鄉堰塞湖23日下午2時50分潰堤氾濫，導致馬太鞍溪洪水灌入引發洪災。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
14罹難者發現地點曝光　送瑞穗生命園區
堰塞湖水量有「半個石門水庫」　專家揭釀災關鍵
快訊／6縣市豪大雨特報　下到晚上
上百人失聯！馬太鞍堰塞湖奪14命　全台「還有2個」監測中
還原當時！傅崐萁嗆不處理堰塞湖　韓國瑜大讚陳駿季「積極」
8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上
快訊／再度溢流！　警消急喊：快往上跑
快訊／柯文哲交保　北檢研議9天不抗告！理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

內向痘疤男曾被女生霸凌　如今變花美男Coser

川普夫婦手扶梯搭一半故障！白宮疑UN有人搞鬼　要求開除徹查

14歲少女隆乳手術後暴斃　爸喪禮上「開棺看到傷口」才發現真相

李在明首場聯合國演說！拋「END構想」終結對立：不追求兩韓統一

替「斷頭孕婦」接生！病患臟器外露　加薩醫護曝手術室煉獄

女受困30公尺高透明滑水道　「下方就是大海」13秒掙扎片瘋傳

快訊／沖繩又有台灣人溺水！　4旬台女遊客命危搶救中

川普遇刺未遂案5罪名成立！　嫌犯竟當庭「拿筆猛刺脖」企圖自戕

外媒關注強颱重創花蓮！堰塞湖潰堤「14人罹難」　災情登日媒頭條

Disney+「10月起又漲價」！各方案價格曝光　迪士尼連4年開漲

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

內向痘疤男曾被女生霸凌　如今變花美男Coser

川普夫婦手扶梯搭一半故障！白宮疑UN有人搞鬼　要求開除徹查

14歲少女隆乳手術後暴斃　爸喪禮上「開棺看到傷口」才發現真相

李在明首場聯合國演說！拋「END構想」終結對立：不追求兩韓統一

替「斷頭孕婦」接生！病患臟器外露　加薩醫護曝手術室煉獄

女受困30公尺高透明滑水道　「下方就是大海」13秒掙扎片瘋傳

快訊／沖繩又有台灣人溺水！　4旬台女遊客命危搶救中

川普遇刺未遂案5罪名成立！　嫌犯竟當庭「拿筆猛刺脖」企圖自戕

外媒關注強颱重創花蓮！堰塞湖潰堤「14人罹難」　災情登日媒頭條

Disney+「10月起又漲價」！各方案價格曝光　迪士尼連4年開漲

內向痘疤男曾被女生霸凌　如今變花美男Coser

數位學伴計畫表揚台南2名教師　持續縮短偏鄉數位落差

柯案北檢不抗告聲明「充滿恐嚇」　民眾黨聲明：勿再踐踏司法

明星妻癌逝10年留遺言「想葬在一起不要再婚」　名廚夫忌日曬玫瑰發文

光復鄉14罹難者發現地點曝光！送瑞穗生命園區　檢察官將驗屍

蝦皮購物母集團「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」第三屆開跑　跨國輪調開拓國際職涯

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

南消四大隊攜手桂盟實地踏勘　強化工廠防災應變能力

快訊／堰塞湖恐再潰堤　台鐵花蓮=台東預防性停駛

他5年酒駕3犯被判入監半年！求情「要賺錢還債」　法官打臉

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

國際熱門新聞

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

選美后冠「大尺度不雅影片」外流　落淚認苦衷

H-1B簽證新制曝光！高薪人才優先中籤

樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝

台積電ADR漲3.70％收歷史新高！　美股收跌

即／沖繩又有台灣人溺水！4旬女遊客命危

台女倫敦遭圍毆沒人救！外交部出手　警道歉

兩客機「僅距3公尺」　險釀嚴重空難

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

川普聯大演說開砲！痛批盟邦承認巴勒斯坦

英HIV男「4年約炮400男」故意傳播愛滋

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

川普：若俄戰機「進入北約領空」應擊落

更多熱門

相關新聞

樺加沙來襲！港澳掛出最高警戒10號風球 一家三口觀浪被捲落海

樺加沙來襲！港澳掛出最高警戒10號風球 一家三口觀浪被捲落海

「樺加沙」颱風正對香港、澳門造成影響並持續朝廣東前進，由於夾帶狂風暴雨，香港及澳門分別在今（24）日凌晨掛出最高警戒的「10號風球」。「10號風球」是象徵風力已達或預計達到颶風程度，持續風力每小時118公里以上，陣風或超每小時220公里，這也是香港天文台繼7月10日後，第二次發出10號風球，是近60年後再次出現一年兩發10號風球。

國軍總動員　第2作戰區448員官兵、多輛載重車趕到災區搶救

國軍總動員　第2作戰區448員官兵、多輛載重車趕到災區搶救

洪水淹2樓「爸癱瘓氣切躺屋頂」　女兒曝好消息

洪水淹2樓「爸癱瘓氣切躺屋頂」　女兒曝好消息

南橫公路恐怖畫面曝！　多處坍方斷交通

南橫公路恐怖畫面曝！　多處坍方斷交通

台東台9線龍過脈路段驚見泥水瀑布！鹿鳴橋中斷

台東台9線龍過脈路段驚見泥水瀑布！鹿鳴橋中斷

關鍵字：

樺加沙強颱颱風台灣花蓮縣光復鄉堰塞湖馬太鞍溪

讀者迴響

熱門新聞

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓受困長者多罹難

不能用炸的！馬太鞍堰塞湖「監測紀實」全曝光

洪水強灌花蓮光復奪14命！　救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」救人

為何不先炸抽堰塞湖？　內行解答

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

快訊／馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面