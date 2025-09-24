恐怖畫面曝！台東台9線驚見泥水瀑布　鹿鳴橋遭土石流沖刷中斷　

記者郭玗潔／台東報導

強烈颱風「樺加沙」重創東部，導致初鹿鄉台9線341.5k龍過脈路段發生邊坡崩塌與土石流，大量泥流與落石傾瀉而下，不僅蔓延整個路面，更一路沖刷至鹿野鄉鹿嗚橋橋面，造成該處交通中斷，險象環生。 有名網友今(24日)稍早在「台東大小事」分享，他行經初鹿往鹿野方向時，驚見路邊山崖出現泥水瀑布，土石流沖刷整條馬路，底下網友紛紛留言驚呼「很危險餒」、「真的很恐怖」。

▲龍過脈路段出現土石流瀑布。（圖／翻攝自「台東大小事」)

影片可見，現場仍下著傾盆大雨，左邊山崖驚見泥水瀑布，泥水夾帶大量砂石、樹枝，不斷急速向下沖刷，濺起水霧瀰漫，洪水橫向截斷整條馬路。

▲另名網友從過鹿鳴橋往初鹿方向行駛，也拍下滾滾泥水瀑布，土石流淹至半人高。（圖／邱志成提供）

關山警察分局鹿野分駐所獲報後立即趕赴現場，第一時間於鹿嗚橋北端架設封鎖線，並擺放三角錐示警。同時，公路總局第三工務段人員也趕抵現場，立即調派機具進行清理作業。由於崩塌土石量大，移除工程預計需時一段時間，現場警民協力配合，期望能儘快恢復道路暢通。替代道路可走台9線→台11乙線→縣道台197線→鸞山連絡道路→台9線。

▲鹿鳴橋封橋。（圖／記者黃彥傑翻攝)