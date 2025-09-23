嚇阻俄軍！　波蘭總理：將「毫不猶豫」擊落侵犯領空飛行物

▲瑞典軍方公開俄軍米格-31戰鬥機離開愛沙尼亞領空後在波羅的海上空時的畫面。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，若飛行物侵犯波蘭領空並構成威脅，將「毫不猶豫」擊落，凸顯北約東歐盟國升高對於俄羅斯挑釁的警戒。此言論緊接捷克總統帕維爾（Petr Pavel）呼籲北約對俄羅斯領空侵犯採取果斷回應，事件發生背景為俄羅斯戰機與無人機近期頻繁進入波蘭及愛沙尼亞領空，引發聯合國安全理事會召開緊急會議討論。

根據《每日郵報》，愛沙尼亞19日指稱3架俄羅斯MiG-31戰機飛入該國芬蘭灣領空，引發北約緊急應對。北約確認義大利F-35戰機配合瑞典與芬蘭空軍升空攔截，莫斯科則否認侵犯指控。愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）譴責此舉「完全不可接受」，強調北約對任何挑釁應保持團結與強硬，並與盟國協商下一步行動。

烏克蘭也申請參加22日聯合國安全理事會的緊急會議，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）稱此舉顯示俄羅斯對歐洲穩定構成前所未有威脅。

波蘭總理圖斯克強調，對於明顯侵犯領空的行動，波蘭將毫不猶豫擊落，但對於情況較不明確的事件，如俄羅斯戰機飛越波羅的海Petrobaltic鑽探平台安全區，則會採取更謹慎的態度，並確保若衝突升級時盟國將共同應對。

據悉，此次事件是繼9月初20多架俄羅斯無人機入侵波蘭領空後的又一次挑釁，19日還發生兩架俄羅斯戰機侵犯Petrobaltic安全區的情況。

美國總統川普21日對此表態支持波蘭與波羅的海國家，稱「我們不喜歡這件事」，並重申美方將在必要時支援盟國。此前，川普對波蘭無人機事件態度較為輕描淡寫，但隨著烏克蘭戰爭進入第4年，他對俄羅斯的態度明顯強硬。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）指出，俄羅斯侵犯領空是蓄意為之，今年已4度進入愛沙尼亞領空。瑞典與德國軍方也部署戰機觀察俄羅斯IL-20偵察機在國際空域飛行，該飛機拒絕與當局聯絡。前英國皇家空軍指揮官及英國國防部長呼籲北約明確設定「紅線」，並強調若被跨越，回應必須果斷無情。