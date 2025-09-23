快訊／花東雨勢持續　氣象署將啟動「大規模劇烈豪雨作業」

▲樺加沙颱風襲台，花蓮馬路成河。（圖／民眾提供）



生活中心／台北報導

第18號樺加沙颱風遠離，氣象署將於今晚8時30分解除海上颱風警報，但受颱風外圍環流影響，花東地區仍有豪雨，氣象署宣布將啟動大規模或劇烈豪雨作業。

氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是在颱風警報期間以外，本島或各離島發生連續降雨，包含多縣市豪雨、且有局部縣市達大豪雨標準；或局部縣市單日就達超大豪雨、或預估連日大豪雨的情況；且在前述情境下降雨仍將持續。

氣象署前一次啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，是今年7月28日受西南風影響帶來明顯降雨，因此啟動作業，並持續到8月4日中午解除。

氣象署指出，今天受樺加沙颱風寬廣外圍環流影響，各地降雨持續，花、東及屏東山區有超大豪雨，宜、花及高雄山區也有大豪雨發生，其餘多處也有大雨或豪雨，最大時雨量是屏東縣瑪家鄉新瑪家的70毫米，最大3小時雨量是花蓮縣秀林鄉龍澗的165.5毫米。

氣象署預測，明天持續受樺加沙颱風外圍環流影響，水氣仍偏多，環境為偏南至東南風，花、東地區及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東北部及中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。