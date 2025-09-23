　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

▼▲行政院長卓榮泰接見釋昭慧法師一行人。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰接見釋昭慧法師一行人。（圖／記者陳家祥攝）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院長卓榮泰近日接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師後，指示財政部研議在普發1萬增設「不領取」選項，引發綠營支持者反彈。國民黨立委王鴻薇直言，新增這個選項不僅增加成本、製造國人對立，挑戰人性底線，屆時若「不領取」者人數少得可憐，將再重挫民調和綠營士氣。

王鴻薇表示，普發1萬元之所以引起國人議論，除了覺得「多此一舉」，也有人認為是在標記國人、製造對立，更有民進黨側翼批評此舉是在「搞死民進黨」，畢竟普發現金已經歷經違憲髮夾彎，若增加不領取選項，「到時候出來數字很難看，會再一次重挫士氣，讓綠營處境更加難看。」

王鴻薇認為，民進黨如此反彈卓榮泰與釋昭慧並不是沒有道理，若真的有民眾放棄不領，只要不去操作領取，或比照國民黨立法院黨團一樣捐出就好，可現在新增這個選項，除了增加政府成本，更是製造國人對立，「行政院就是沒事找事。」

王鴻薇預測，一旦實施「不領取」選項，可想見青鳥們、民進黨公職、立委及官員，這些當初全面反對並極力妖魔化「還稅於民」的一干人等，都會被要求出示拒領證明，到時候如果提不出證明，好不尷尬、顏面盡失。此外，若發放後，「不領取」選項人數少得可憐，將再度重挫賴清德岌岌可危的3成多民調，「我大膽預估，選擇不領取的人可能連10％都不到。」

王鴻薇指出，民進黨不情不願「還稅於民」普發現金1萬塊已經夠不爽了，釋昭慧跟卓榮泰又來這一齣，把普發現金變成「現金民調」，「這2人把整個民進黨又拉去繼續挑戰人性底線，無疑踏入另一個是一個必輸的局。引起黨內眾怒真的是毫不意外。」

對此，行政院23日表示，考量成本與安全問題，經部會研議，認為若增設不領取頁面，必須建置另一套身分驗證系統，否則勢必將增加個資被冒用的認證風險，而若要額外建置系統，恐會延宕整體時程，因此政院決定維持原有的領取管道，不增設額外頁面，讓發放現金的過程更單純順暢。

▼立委王鴻薇預測，若真的實施「不領取」，不領的人可能連10％都不到。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

快訊／仍有124人失聯！　水淹光復已14死34傷
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發

樺加沙颱風警報雖解除，但仍持續影響全台，花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖今（23日）下午溢流，兩波洪峰如海嘯般沖進光復鄉市區。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長晚間已指示在花蓮光復鄉成立前進協調所，包括經濟部、環境部、陸軍等都進駐協助，幫助居民盡快恢復正常生活。

