高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

高雄馬頭山今年初遭非法傾倒約2800公噸廢棄物，高雄市府依法限期行為人9月21日前清除，但環保局昨複查時，發現行為人仍逾期不清，立即派員代為清理，也將依法求償行為人至少5000萬清運費。對此，國民黨立委柯志恩今（23日）表示，誰縱容？這些有毒廢棄物不是短期傾倒，居民早就通報，為何環保局遲不介入？如果行為人無力支付，最後轉嫁給納稅人，等於全民替官員的失職與怠惰買單，馬頭山污染事件，不只是生態危機，更是地方治理失能的縮影。

柯志恩23日在臉書指出，高雄馬頭山在居民與環團多年爭取下成立人文生態園區，是許多保育動物的棲地，但卻在今年初被揭露遭傾倒2800公噸廢鋁渣與營建廢棄物，其中重金屬含量超標百倍，不僅惡臭瀰漫，更污染土壤與水源，嚴重威脅居民健康。這起事件，凸顯的不只是地方環保局監管失靈、長期縱容，更是政府效能與公信力的崩壞。

柯志恩說，事件曝光後，環保局雖下令行為人限期清理，但截至9月21日截止日，清運進度為零，致使環保局只能送交強制執行，預估清理費用高達5000多萬元，倘若業者脫產，這筆鉅額費用恐由市府代墊、最後恐由納稅人埋單，試問高雄市民怎能不生氣？

柯志恩表示，她要問：1.誰縱容？誰失職？這些有毒廢棄物不是短期傾倒，居民早就通報，為何環保局遲遲不介入？拖得愈久，污染就愈擴大。2.「限期清理」形同空氣？ 今年1、2月就有人檢舉，但環保局只是口頭限期，拖延7、8個月仍無實質行動，甚至還顢頇卸責，說「若不是有美濃大峽谷，馬頭山根本沒人要管」，如此荒謬說詞，令人難以接受。

柯志恩也說，3.「期限」只是拖延術或障眼法？到期仍無作為，最後才「被迫代清」。這種被動處理不是積極作為，而是程序上的敷衍，如果行為人無力支付，最後轉嫁給納稅人，等於全民替官員的失職與怠惰買單。

柯志恩強調，馬頭山污染事件，不只是生態危機，更是地方治理失能的縮影，市府與環保局若真有魄力，就該立即拿出行動與決心，讓破壞環境的業者付出代價，而不是讓全民背負惡果。