高雄小黃「打了方向燈就轉」害女騎士撞上　還嗆「妳騎太快」

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區山東街一起車禍引發網友熱議！一名女騎士事發後將行車紀錄器影片上傳網路，並附上計程車駕駛質疑她「騎太快」的言論，引發網友憤慨。多數網友留言砲轟計程車駕駛「方向燈打了就轉」、「秒打秒切真的很白爛」，認為轉彎車未禮讓直行車才是肇事主因。

▲許姓男子駕駛計程車行經山東街時欲向左迴轉，與後方直行的林姓女騎士發生擦撞，造成林女手部擦傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事故發生於9月18日8時18分許，56歲的許姓男子駕駛計程車行經山東街時欲向左迴轉，與後方直行的23歲林姓女騎士發生擦撞，造成林女手部擦傷，自行就醫。

據了解，林女將行車紀錄器影片PO網後，分享計程車駕駛當時對她說「騎太快」的對話，引起網友熱烈討論。許多人替林女抱不平，留言表示：「方向燈打了就要轉，方向燈是無敵星星嗎？」、「小黃秒打秒切真的很白爛。」多數人認為，依照交通法規，轉彎車本來就應禮讓直行車先行，計程車駕駛的行為明顯不當。

警方獲報後立即到場處理，對雙方進行酒測，酒測值均為零，已排除酒駕肇事。警方初步分析，事故原因為許男的轉彎車輛未禮讓直行車先行。詳細的肇事責任，仍需進一步由交通警察大隊鑑定分析。