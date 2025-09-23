豪大雨炸高雄山區釀災情　陳其邁指示林災損害從優補助

▲豪大雨炸高雄山區釀災情，陳其邁前往山區視察。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

嚴防樺加沙颱風外圍環流所帶來的山區豪大雨致災，高雄市長陳其邁今（23）日前往那瑪夏區公所視察防颱整備，並關心原民區災害復建情形。其中，那瑪夏區達卡努瓦里秀嶺巷，日前受豪雨影響野溪暴漲、水路改向造成農路下邊坡崩塌，陳其邁指示，林災損害補助從優、從寬、從速。

高雄山區日前接連受丹娜絲颱風與0728豪雨影響，導致山區民宅、農地、聯外道路嚴重損毀，陳其邁除致贈民生物資慰問受災戶外，更指示水利局協助爭取中央補助工程經費，以及林災損害補助從寬、從優、從速，全力支持原民區災害復原工作。

陳其邁聽取那瑪夏區長孔賢傑簡報，那瑪夏區達卡努瓦里秀嶺巷，日前受豪雨影響野溪暴漲、水路改向造成農路下邊坡崩塌，影響30戶近百位族人生命財產，區公所積極爭取經費補助重建工程。

陳其邁指示，除了「那瑪夏區神社道路支線農路災後復建工程」已報請中央補助經費，亦請水利局協助爭取「那瑪夏通行步道上方野溪整治災後復建工程」經費，並表示從寬從優從速原民區林災損害補助。