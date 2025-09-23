釋昭慧月薪14萬全捐出！運彩公會理事長反擊：日常開銷錢哪來？

▲釋昭慧。（圖／翻攝自臉書／釋昭慧）



記者施怡妏／綜合報導

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領1萬元、回捐國家」連署活動，遭運彩公會理事長何昱奇吐槽，若要展現大愛，應拒收信眾的供養與善款。對此，釋昭慧昨澄清，月薪14萬元全數捐給學校，從未依靠供養過活。何昱奇今日又發聲明，「理念值得尊重，生計更應該被尊重，才能走向真正的公平與和諧。」

何昱奇指出，尊重信仰，但公共言論須接受檢視，針對「全民財政政策」發言時，已不再只是單純的信仰範疇，而是進入公共議題，就必須接受社會檢視。釋昭慧法師說月薪全捐給學校，聽起來令人敬佩，「既然薪資全數捐出，那日常食衣住行的開支究竟來自何處？她並未多做說明，反而留下更多疑問。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也提到，「自由回捐」這句話本身沒有問題，看似關懷，實則構成一種隱形的道德綁架，普發1萬元是全民的權利，沒有誰需要為「領取」而感到羞愧或被道德審判。

針對釋昭慧法師提到「有能力的人就應該全數捐出薪資」，何昱奇認為，大多數的國人薪資並沒有像法師一樣多，「理念固然重要，但生計是活生生的現實」，這筆1萬元對不少家庭來說是實質的幫助，「我們的社會需要的是理念與生計並重的團結，而不是在『安心』與『恥辱』的話語裡製造新的分裂。」

何昱奇也強調，沒有要貶低任何宗教人士，更沒有否定信徒供養的普世價值，「我的質疑只針對釋昭慧法師『超越自由回捐之外的公共言論』本身」，等普發金發放後，會帶頭號召，把這筆錢捐給慈善機構，用實際行動證明，「畢竟，多數宗教團體依舊承擔著社會安定與關懷的責任，也需要資源來維持運作。」

最後，何昱奇拋出疑問，當一位宗教領袖呼籲「自由回捐」時，並暗示「拿這筆錢不安心、甚至是恥辱」，那麼真正需要這筆錢的弱勢民眾，還能拿得安心嗎？這，還能算是「自由」嗎？