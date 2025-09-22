釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

▲釋昭慧月薪14萬元，不過她將薪水捐給學校。（圖／翻攝自臉書／釋昭慧）

玄奘大學宗教系教授釋昭慧近日發起「搶救國庫」連署，呼籲民眾拒領普發現金1萬元，卻遭運彩公會理事長何昱奇吐槽，「若真要展現大愛，能否拒絕接受信眾的供養與善款？」後來更爆出她開豪車的傳言。針對外界質疑，釋昭慧今（22）日透過直播澄清，強調她在大學任教月薪14萬元，並將薪水全數捐給學校，重點是她從未依靠供養過活。

釋昭慧指出，她在大學教書，加上擔任主管職，月薪約14萬元，「但是這些錢呢，我把它全部都捐給學校，因為學校的董事會非常認真、一毛不取，還不斷地捐書，大家都這麼無私奉獻，我認為我是一個出家人，一個人飽就一家飽，所以我不需要留著這一大筆錢，我希望能幫助更多弱勢的學生。」

對於供養的爭議，她笑說，「我一個月14萬，需要什麼供養？」接著，她進一步解釋道，佛陀並未禁止出家人接受供養，無論是父母、配偶、師長、偉人或窮苦之人，都可以給予資源，而接受者應以謙卑心態看待，並努力回饋，不可視為理所當然。

同時，她也強調，自己從未主動追求供養，若遇布施，皆以感恩之心轉捐他處，扮演「過路財神」角色。

至於「開豪車」的說法，釋昭慧澄清，因她長期把薪水捐出，玄奘大學董事長性廣法師才買了一輛二手車供她代步，並非豪華名車，對惡意抹黑者，她直言若不收斂，將考慮提告。

