9旬婦遭兒媳「裝箱棄屍」淡水河！高大成推斷：應非凶殺案

新北市淡水區發生駭人棄屍案，一名93歲王姓老婦於父親節當日離奇失蹤，家屬報案協尋後，警方在紅樹林沼澤尋獲一截骨盆遺骸，經比對確認為王婦所有，王婦的40歲陸籍殷姓媳婦也因此被捕。對此，法醫高大成研判，這起事件應該不是凶殺案，只是殷女生性節儉，連喪葬費都要省。

▲高大成研判，這起棄屍案應非凶殺案，只是殷姓媳婦生性節儉、節省喪葬費。（圖／記者陸運陞翻攝）



根據警方調查，王婦於8月6日失蹤，家屬多次動員搜河未果，直到8月26日高灘處外包人員在紅樹林樹叢發現骨盆遺骸。進一步調閱監視器，鎖定殷女曾拉著行李箱短暫出現於捷運淡水站後方，之後行李箱重量明顯減輕，成為偵辦關鍵。殷女供稱婆婆猝死在家，因害怕被罵，才將遺體搬運丟棄河邊。

法醫高大成受訪指出，從行李箱內未檢出血跡與DNA判斷，王婦應非外力致死，且死亡不到兩小時即被棄屍。若時間拖久，屍體應會有吐血或掙扎反應，留有跡證。

高大成從媳婦「怕被罵」的說法來推斷，這次案件與一般箱屍案不同，殷女並未「連箱帶屍」棄置，而是倒出屍體後將行李箱帶回家，顯示出節儉的性格，研判應非故意殺人，只是連喪葬費都要省。

目前僅尋獲骨盆遺骸，死因仍難以釐清，高大成表示，無法斷定是否為他殺，但各項跡象傾向自然死亡。由於殷姓媳婦涉嫌遺棄屍體，9月18日被警方移送士林地檢署偵辦，後續將由檢方進一步釐清案情與死因。