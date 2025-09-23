　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣國力名列全球前20大中型強權　吳志中：台商是最有力商業大使

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇，外交部次長吳志中致詞。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

展現台商國際影響力、創造跨企業合作與共贏契機，《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦的「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」在今（23日）登場，外交部次長吳志中致詞表示，台灣企業憑藉創新、彈性與高品質，深獲國際肯定；在半導體、資通訊、醫療及智慧製造等尖端領域，成為全球供應鏈及民主夥伴陣營不可或缺的核心力量，這也凸顯台灣在維護全球安全、繁榮與穩定上的重要角色。

《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇，匯聚產官學重量級嘉賓，由數位媒體龍頭《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦，展現對經濟發展的高度關注，政府層級也展現對台商的支持與重視，副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中都親臨現場致詞，彰顯台灣企業在國際舞台的重要地位。

吳志中致詞時表示，非常榮幸能代表外交部長林佳龍，出席今天「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力」經貿論壇。台灣在經濟、科技、軍事等整體國力上，均名列全球前20大的中型強權（Middle Power）。

吳志中提到，他10年前加入外交部時，常跟瑞典比較，那時台灣GDP約6千億，而這10年來已經到8千億經濟規模，他也常和朋友講，如果上帝把台灣移到非洲，台灣馬上成為非洲第一強權，8千億的經濟規模為現在非洲第一南非4千億的兩倍，從這就能看到台灣在世界的經濟實力有多麼龐大。

吳志中指出，台灣企業更憑藉創新、彈性與高品質，深獲國際肯定；在半導體、資通訊、醫療及智慧製造等尖端領域，成為全球供應鏈及民主夥伴陣營不可或缺的核心力量。這也凸顯台灣在維護全球安全、繁榮與穩定上的重要角色。

當前國際正處於深刻轉型的關鍵時刻，吳志中表示，值得注意的是，十年前台灣對外投資的比重，中國高達84%；然而截至2024年已大幅降至7%，今年上半年更降至3%。這不僅是數字上的轉變，更展現出台灣企業積極調整布局、強化韌性，分散風險的行動與決心。

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

吳志中提到，他長期參與台灣對歐外交工作，近年深刻感受到歐洲各國逐漸意識到，過度依賴中國等威權國家將削弱本身經濟韌性，並帶來嚴重的國安隱憂。因此，歐洲積極推動「去風險」與強化與台灣的合作。

從什麼地方看出來？吳志中舉例，近年歐洲各國在台灣外交官人數持續快速增加，除了歐洲投資台灣，歐洲也是在台灣第一大外資來源國。世界各國在台灣外交官持續增加外，雙方經貿與科技合作不僅侷限於半導體，還拓展至航太、通訊、汽車等領域，打造「非紅供應鏈」，確保關鍵產業不受中國「武器化」的操弄，攜手捍衛台歐雙方的共同利益。以日前落幕的SEMICON Taiwan國際半導體展為例，法國等歐洲國家參展企業數量創下新高，正是台歐合作能量日益增強的最佳印證。

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

吳志中認為，以近年外交場合世界各國對台灣關注情況，現在是台灣形象增加之際，儘管現在台灣國際形象不斷被中國打壓，但台灣在國際場合仍有大的空間彈性，可以在半導體、AI等產業有大成就，女性地位也是，「世界對我們推崇，我們創造台灣傳奇、人人稱頌的故事，新時代來臨」。

吳志中也代表外交部感謝台灣企業領袖的辛勞與貢獻，他認為各位不僅提升了台灣的經濟地位，更塑造出台灣人誠信、專業、務實的形象，是最有力的商業大使。在國際局勢瞬息萬變的此刻，各位以積極自信的姿態調整布局、分散風險，持續深化與世界的連結，展現出卓越的韌性與遠見。

吳志中表示，外交部也將與各位攜手合作，成為最堅強的後盾，落實「總合外交」的成果，嘉惠廣大台商，期望透過台灣的經濟實力在全球的持續拓展，進一步開啟更寬廣的外交空間，塑造一個更安全、更繁榮、更永續的全球未來。

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

全球貿易劇烈變化　蕭美琴：台商已有強大實力、韌性面對

台灣企業近年來不斷在全球市場嶄露頭角，為凸顯台商國際影響力，《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦的「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」在今（23日）登場。副總統蕭美琴致詞時說，這幾年國際經貿局勢風雲變化，但也從中看見轉型與重新佈局的機會；她說，台商過去歷經一個一個世代的挑戰，已練就更完整的功夫，有更強大的實力還有更多的彈性、韌性，能面對眼前的許多變化。

外交部東部辦事處今「停辦護照業務」　預約者可2周內原時段遞件

台灣承認巴勒斯坦國？　外交部回應了

羅榮乾提倡「服務利他」　凝聚社會正面能量

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

