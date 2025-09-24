台南迎全球台商齊聚　黃偉哲：行銷產業、文化與科技搶國際商機

▲黃偉哲市長與立法院長韓國瑜於開幕式現場寒暄，歡迎全球檯商蒞臨台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025世界台灣商會聯合總會第31屆年會，24日上午於台南福爾摩沙遊艇酒店開幕！來自全球的超過1200位台商代表及企業領袖齊聚府城，探討國際經濟趨勢及商務合作新契機，台南市長黃偉哲表示，藉此機會向世界台商推廣台南產業、科技、觀光、農業及文化，吸引投資迴流，讓台南在國際舞台上發揮更重要的角色。

▲世界台灣商會聯合總會第31屆年會於台南福爾摩沙遊艇酒店開幕，黃偉哲市長與台商代表交流，推廣台南產業與投資環境。

台南市政府23日晚舉辦歡迎晚宴，以在地美食與農特產伴手禮款待台商貴賓。黃市長今早於開幕前親往會場，向世界台灣商會聯合總會長吳光宜及會員致意，也與立法院長韓國瑜簡單寒暄，表達歡迎之意。

黃偉哲指出，台南不僅具深厚文化底蘊，更是創新研發及半導體產業重鎮。市府將以「AI製造黃金十年」作為產業升級藍圖，加速數位轉型。副市長葉澤山代表致詞時強調，台南具豐富農漁物產與璀璨文化，近年南部科學園區營業額突破2兆元，展現高科技城市實力。透過年會與國際台商交流，將加強台南與海外台商的連結及合作，提升城市競爭力。

市府經發局表示，台南已將柳營科技工業區定位為智慧機器人產業聚落，並與工研院等單位組成策略聯盟，推動AI技術落地應用；沙崙智慧綠能科學城則提供科技實證環境，吸引國際大廠投資。年會期間，市府安排企業媒合與產業、觀光、農產推廣攤位，並帶領台商深度走訪台南觀光工廠、美術館及古蹟，展示城市科技與文化底蘊。

24日開幕典禮吸引立法院長韓國瑜、立委王定宇、僑務委員會委員長徐佳青、經濟部政務次長何晉滄、新竹市代理市長邱臣遠及各企業代表蒞臨，共同見證台南向全球台商展現的招商與合作能量。