全球台商齊聚台南　黃偉哲晚宴盛情迎賓誠邀投資共創新契機

▲晚宴貴賓雲集，國策顧問謝美香、世界台灣商會聯合總會總會長吳光宜、賴清德總統、台南市長黃偉哲、僑委會委員長徐佳青（左起）均出席盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第三次理監事聯席會議，將於24日在台南登場，吸引來自全球六大洲超過1200位台商齊聚府城，台南市政府23日晚間在福爾摩沙遊艇酒店舉辦盛大歡迎晚宴，以在地特色料理與南市民族管絃樂團演出款待來賓。

▲世界台灣商會聯合總會總會長吳光宜贈送感謝狀給市府，由市長黃偉哲代表接受。

台南市長黃偉哲與總統賴清德同場出席，期盼藉盛會深化交流，並誠摯邀請台商投資台南，攜手開創國際合作新局。

黃偉哲致詞時表示，感謝世界台灣商會聯合總會選擇在台南舉辦年會，台商長年在國際市場打拚，堅毅精神讓台灣在全球經貿舞台發光發熱。他強調，台南擁有完整產業鏈與優越投資條件，市府將以單一窗口招商服務協助企業，盼更多台商將事業版圖延伸至台南，共創雙贏。

▲黃偉哲市長致詞感謝世界台灣商會聯合總會選擇在台南舉辦年會，台南人文薈萃，以盛會迎接來自世界各地的台商代表，別具意義。

賴清德總統則指出，台商不僅是台灣與僑居地的重要橋梁，更在國際展現台灣的良善力量。他承諾將持續努力降低國際關稅衝擊，以拼經濟為優先，並感謝台商長年對台灣的支持。

▲各國台商代表熱情與黃偉哲市長合照，感謝市府舉行盛大晚宴款待。

市府經發局指出，南科年產值突破2.2兆元，台南半導體供應鏈聚落完整，展現製程創新與供應鏈韌性。本次晚宴現場除設置農產品、觀光旅遊與招商展示區外，也安排在地產業代表與台商交流，推動更多合作契機。農業局則特別準備地瓜脆片、黑芝麻糖、關廟鳳梨果酥等在地特色產品，讓與會嘉賓品味府城風味。

晚宴現場嘉賓雲集，包括僑委會委員長徐佳青、海外信用保證基金董事長侯立洋、世總總會長吳光宜、第32屆總會長當選人熊強生、總統府資政蔡仁泰，以及多位立法委員等，與全球各地台商共襄盛舉，氣氛熱絡。