社會 社會焦點 保障人權

「樺加沙」雨勢強勁！花蓮高寮便道修復5天又被沖毀

▲▼樺加沙雨勢強勁，花蓮玉里鎮高寮便道日前才修復，23日上午再度被沖毀。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

▲樺加沙雨勢強勁，花蓮玉里鎮高寮便道日前才修復，23日上午再度被沖毀。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強颱樺加沙從台灣南部巴士海峽穿越，其夾帶的豐沛雨量為東半部帶來不少災情。橫跨秀姑巒溪的高寮便道，日前於18日才修復通車，今23日再度沖毀，為居民便利的通行再增添不確定性。

▲▼樺加沙雨勢強勁，花蓮玉里鎮高寮便道日前才修復，23日上午再度被沖毀。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

鎮長龔文俊表示，便道之功能是提供可通行之需，其堅固性自然無法有保障，所幸昨日傍晚已預警性封閉便道，並未造成人員傷亡。農民對於此便道的迫切需求，公所將會持續向上級單位爭取，請鄉親們再等一些時間。
 

強烈颱風樺加沙從台灣南部巴士海峽穿越，其夾帶的豐沛雨量導致花蓮富里鄉崙天便道再度遭沖毀。富里鄉公所23日上午表示，才在9月19日開放通行的崙天便道又再度沖毀，為明里及崙天的居民及農民，造成了不便利性，公所呼籲為保障安全，請民眾勿前往，靜待颱風過後，公所將積極搶修方便民衆通行。

