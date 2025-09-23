「樺加沙」雨勢強勁！花蓮高寮便道修復5天又被沖毀

▲樺加沙雨勢強勁，花蓮玉里鎮高寮便道日前才修復，23日上午再度被沖毀。（圖／玉里鎮公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強颱樺加沙從台灣南部巴士海峽穿越，其夾帶的豐沛雨量為東半部帶來不少災情。橫跨秀姑巒溪的高寮便道，日前於18日才修復通車，今23日再度沖毀，為居民便利的通行再增添不確定性。

鎮長龔文俊表示，便道之功能是提供可通行之需，其堅固性自然無法有保障，所幸昨日傍晚已預警性封閉便道，並未造成人員傷亡。農民對於此便道的迫切需求，公所將會持續向上級單位爭取，請鄉親們再等一些時間。

