泰國拉警報！樺加沙颱風恐釀連日豪雨　16府已淹水

▲ 泰國氣象局樺加沙預測路徑。（圖／翻攝自泰國氣象局）

記者陳宛貞／綜合外電報導

樺加沙颱風（Ragasa）目前位於南海上空，泰國氣象局23日發布警報，颱風恐怕加劇季風降雨，為泰國北部、東北部、中部及東部帶來連日雨勢，恐怕使淹水災情惡化。

綜合《曼谷郵報》等當地媒體，泰國氣象局局長素甘雅妮（Sugunyanee Yavinchan）說明，樺加沙凌晨4時仍在南海北部海域，正朝香港方向移動，預計25日通過東京灣（北部灣）後減弱為熱帶風暴，在越南北部登陸，接著受到來自中國的冷空氣影響，25日、26日將迅速減弱。

但樺加沙將加強季風槽系統，在23至26日間影響泰國多個區域。氣象專家警告，包含大曼谷都會區在內的北部、東北部、中央平原及東部地區都將面臨持續性豪雨威脅，部分地區可能出現嚴重積水。

災害預防與減災處報告，23日上午全國已有16個府通報淹水災情，災區包括彭世洛府、碧差汶府、披集府、那空沙旺府等，其中彭世洛、碧差汶及披集三府水位持續上升。

空中交通也受颱風影響，泰國航空已宣布取消今明2天所有往返香港的班機，民航局呼籲旅客密切關注班機動態，避免行程受阻。安達曼海及泰國灣北部海域浪高預計將超過3公尺，船隻航行也需格外謹慎。