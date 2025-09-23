　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國拉警報！樺加沙颱風恐釀連日豪雨　16府已淹水

▲▼ 。（圖／翻攝自泰國氣象局）

▲ 泰國氣象局樺加沙預測路徑。（圖／翻攝自泰國氣象局）

記者陳宛貞／綜合外電報導

樺加沙颱風（Ragasa）目前位於南海上空，泰國氣象局23日發布警報，颱風恐怕加劇季風降雨，為泰國北部、東北部、中部及東部帶來連日雨勢，恐怕使淹水災情惡化。

綜合《曼谷郵報》等當地媒體，泰國氣象局局長素甘雅妮（Sugunyanee Yavinchan）說明，樺加沙凌晨4時仍在南海北部海域，正朝香港方向移動，預計25日通過東京灣（北部灣）後減弱為熱帶風暴，在越南北部登陸，接著受到來自中國的冷空氣影響，25日、26日將迅速減弱。

但樺加沙將加強季風槽系統，在23至26日間影響泰國多個區域。氣象專家警告，包含大曼谷都會區在內的北部、東北部、中央平原及東部地區都將面臨持續性豪雨威脅，部分地區可能出現嚴重積水。

災害預防與減災處報告，23日上午全國已有16個府通報淹水災情，災區包括彭世洛府、碧差汶府、披集府、那空沙旺府等，其中彭世洛、碧差汶及披集三府水位持續上升。

空中交通也受颱風影響，泰國航空已宣布取消今明2天所有往返香港的班機，民航局呼籲旅客密切關注班機動態，避免行程受阻。安達曼海及泰國灣北部海域浪高預計將超過3公尺，船隻航行也需格外謹慎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮堰塞湖溢流！軍卡被沖走、鐵路成河流
花蓮光復湧泥流　侯友宜：新北消防特搜大隊組先遣部隊即刻出發
快訊／6000座泳池水量灌市區！多車沖走擠一團
LIVE／花蓮2天灌600毫米雨量　氣象署最新說明
從警近40年快退休　桃園警官猝死
快訊／海警20:30解除　明天2地仍有豪雨
快訊／14縣市豪大雨特報　「3地紫爆」下到明天
快訊／台9線大橋遭洪水沖斷！
獨／臉中彈新兵背景曝　入伍前「掛負責人」接手家族事業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

寮國淪買春天堂！韓男「激戰雛妓」寫心得敗壞國格　大使館憤怒警告

中國網紅遊大阪　狂試吃到攤販阿姨喊「雅美」！脫序行為網看傻

50歲男突然失蹤　追蹤手機定位發現被分屍塞在「鄰居行李箱」

歡迎台積電進駐！日本熊本大學成立「半導體學院」　解決人才荒

泰國拉警報！樺加沙颱風恐釀連日豪雨　16府已淹水

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」　現場慘況曝

李在明訪美接見美參眾議員　強調「韓籍勞工拘禁事件」不應再發生

飯店馬桶驚見1.5公尺毒蛇！牠挺立不停「嘶吼」　驚恐畫面曝

世界領袖齊聚聯合國！法國首承認巴勒斯坦國地位　美國以色列反對

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

寮國淪買春天堂！韓男「激戰雛妓」寫心得敗壞國格　大使館憤怒警告

中國網紅遊大阪　狂試吃到攤販阿姨喊「雅美」！脫序行為網看傻

50歲男突然失蹤　追蹤手機定位發現被分屍塞在「鄰居行李箱」

歡迎台積電進駐！日本熊本大學成立「半導體學院」　解決人才荒

泰國拉警報！樺加沙颱風恐釀連日豪雨　16府已淹水

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」　現場慘況曝

李在明訪美接見美參眾議員　強調「韓籍勞工拘禁事件」不應再發生

飯店馬桶驚見1.5公尺毒蛇！牠挺立不停「嘶吼」　驚恐畫面曝

世界領袖齊聚聯合國！法國首承認巴勒斯坦國地位　美國以色列反對

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

成功嶺役男打靶「炸掉1/3臉」　生命徵候穩定下午轉送內湖三總

「秋分」4大黑馬生肖正逆襲　2025最後翻身戰開打

醫學生富爸爸最愛這招　先買房省租金7年後轉手賺價差

歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

台灣切勿重蹈美國「部落主義」政治撕裂的覆轍

蔡思韵進軍韓國影壇！擔綱主演《Bluefish》 　苦練韓語、手語挑戰聽障者

最新災況曝！泥水狂淹光復市區　災軍卡也被沖走、鐵路成河流

給臘腸汪新冰枕「只存活一分鐘」　東咬西啃立刻就漏水

花蓮光復湧泥流　侯友宜：新北消防特搜大隊組先遣部隊即刻出發

陸委會接恐嚇信！　威脅故宮從捷克撤展　否則「不排除恐攻」

【送信驚魂】郵差遭家犬咬斷指！警急搜撿送醫接回

國際熱門新聞

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

iPhone 17標準版逆襲！　蘋果緊急增產

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

男投6000份履歷找不到工作　麥當勞也不收

消失139年「幽靈船」船骸找到了！

日本這地立法限滑手機　每天僅能用2小時

即／日航客機起飛前異常　229人緊急疏散

福斯：哈瑪斯寫信給川普「願釋放一半人質」　條件是停火60天

科技巨擘領漲美股再創新高！　台積電ADR收272.62美元

日研發空中電纜　雷射1km無線供電創紀錄

飯店馬桶驚見「1.5公尺毒蛇」　驚人畫面曝

10年飆漲80倍　寶可夢卡牌拍出1.2億

《吉米夜現場》重磅回歸！　評保守派網紅槍殺案停播6天

更多熱門

相關新聞

即／花蓮堰塞湖潰堤！泥流狂瀉淹進市區

即／花蓮堰塞湖潰堤！泥流狂瀉淹進市區

受颱風「樺加沙」豪雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今(23)日下午2時50分發生壩頂溢流。並於下午3時，大量泥流瞬間湧入下游萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉等地，市區道路隨即被滾滾泥砂水流淹沒，車輛載浮載沉，場面宛如海嘯般驚悚。當地居民緊急疏散至二樓以上高度避難，詳細災情仍待後續調查。

台鐵南北迴線及台東線全天停駛　一年內退票免手續費

台鐵南北迴線及台東線全天停駛　一年內退票免手續費

2地豪雨持續到明天　熱帶低壓最新路徑「對台影響機率低」

2地豪雨持續到明天　熱帶低壓最新路徑「對台影響機率低」

颱風炸雨明天才趨緩　氣象署說明

颱風炸雨明天才趨緩　氣象署說明

馬太鞍溪堰塞湖等於一座水庫！　傅崐萁盼中央集思長遠解決方案

馬太鞍溪堰塞湖等於一座水庫！　傅崐萁盼中央集思長遠解決方案

關鍵字：

颱風泰國淹水警報暴雨樺加沙颱風樺加沙

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失　輸血2萬c.c.搶命

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

即／花蓮堰塞湖潰堤！泥流狂瀉淹進市區

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面