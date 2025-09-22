突破創作瓶頸！國光劇團融合《紅樓夢》　剖析乾隆與和珅

▲國光劇團展開《夢紅樓．乾隆與和珅》巡演。（圖／鄭達進攝／國光劇團提供）



記者林育綾／台北報導

國光劇團將於11月起，在台北、台中展開《夢紅樓．乾隆與和珅》巡演，將《紅樓夢》的虛幻夢境，映照乾隆晚年的權力實境。編劇林建華透露，當時雖有意選材大清帝國由盛轉衰的「乾隆與和珅」，卻始終找不到切入點，直到某晚靈光一閃，才找到解法就是《紅樓夢》。

國光劇團成立30周年，《夢紅樓．乾隆與和珅》也作為年度壓軸，重新登上舞台，重現當年的震撼。該劇是國光劇團繼2014《康熙與鰲拜》、2016《孝莊與多爾袞》後，於2019年推出的清宮三部曲最終章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲編劇林建華分享創作靈感。（圖／鄭達進攝／國光劇團提供）

當年《孝莊與多爾袞》演出結束，國光藝術總監王安祈與編劇林建華苦思清宮「第三部曲」，林建華雖有意選材大清帝國由盛轉衰的「乾隆與和珅」，卻始終找不到適當的切入點，終於在某個夜晚他靈光一閃，從床上驚喜跳起，隔天清晨立刻傳訊告訴王安祈，「找到解法了，就是《紅樓夢》！」

從古典小說經典《紅樓夢》的「水滿則溢、月盈則虧」，切入剖視乾隆與和珅的君臣關係、帝國衰敗的獨特視角，劇本由林建華構思、主創後，再由王安祈逐步協力完成。

《紅樓夢》是充滿詩意與人性的文學經典，被嵌入權力浮沉的清宮故事中，其中「繁華易逝」的意象，如太虛幻境般，預示大清帝國的命運，讓觀眾得以在虛實交錯的時空中，窺見大清盛極將衰的宿命，同時也能在沉浸乾隆與和珅之間，複雜微妙的情感與權謀糾葛，還綁有一絲旁觀者的清明。

此次重演，導演戴君芳與林建華再度精修細節，力求節奏更流暢、角色更立體。演員們從情感、肢體到聲腔，全方位調整，呈現乾隆與和珅這對歷史君臣的複雜心境。

舞台設計以「多寶格」和鏡面「月洞」為核心，巧妙呼應虛實交錯的故事結構，增添劇情張力。音樂方面，由「京崑男神」溫宇航融入崑歌元素，並將《紅樓夢》經典詩句與〈好了歌〉串聯劇情。甫獲傳藝金曲獎的姬君達則負責音樂設計與指揮，為全劇注入嶄新風貌。

▲唐文華飾乾隆，溫宇航再度挑戰和珅角色。（圖／鄭達進攝／國光劇團提供）

卡司陣容同樣亮眼，由唐文華領銜主演乾隆，展現劇團薪火相傳的精神；溫宇航再度挑戰和珅角色，帶來全新詮釋。黃宇琳飾演王熙鳳、林庭瑜演秦可卿、黃詩雅扮演孝賢皇后等，從女性角度烘托劇中人物，讓乾隆與和珅的君臣情誼更具層次。

由於是疫後首度重演，對劇團及觀眾意義非凡，團長張育華表示，國光30年來不斷突破京劇界限，期待觀眾感受劇團持續精進的熱情。兩廳院藝術總監劉怡汝也認為，此次演出不僅見證國光劇團成長，對兩廳院而言更是重要時刻。

《夢紅樓．乾隆與和珅》將於11月14日至16日在台北國家戲劇院、11月29日至30日在台中國家歌劇院大劇院上演，購票可至Opentix兩廳院文化生活平台。