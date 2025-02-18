　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汪精衛「是愛國者又是叛國賊」！國光劇團挑戰爭議人物複雜面

▲▼國光劇團挑戰歷史爭議人物汪精衛，全新跨界製作新編戲《精衛》，融合融京劇、舞劇、詩劇。（圖／國光劇團提供）

▲國光劇團挑戰歷史爭議人物汪精衛，全新跨界製作新編戲《精衛》，融合京劇、舞劇、詩劇。（圖／國光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

國光劇團成立30周年，今年以「台灣京劇新美學」為核心，新編戲挑戰歷史爭議人物汪精衛，全新跨界製作《精衛》，探討這位既是愛國者又是叛國賊，是革命烈士又是詩人，並結合古典文學「精衛鳥」的意象，還原一個更真實、更複雜的他。

▲▼國光劇團挑戰歷史爭議人物汪精衛，全新跨界製作新編戲《精衛》，融合融京劇、舞劇、詩劇。（圖／國光劇團提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左起：國光藝術總監王安祈、主演黃宇琳、李家德、團長張育華。（圖／國光劇團提供）

國光劇團全新製作《精衛》，由藝術總監王安祈編創，特別透過《山海經》當中的「精衛鳥」為引線，穿梭於歷史與詩歌之間，試圖揭開這位歷史人物「汪精衛」複雜內心世界的面紗。

汪精衛早年追隨孫中山投身革命，卻在抗日戰爭時期，選擇與日本合作，從而背負千古罵名。著名漢學家葉嘉瑩曾說，汪精衛詩詞中存在著「烈士情結」與「精衛情結」。而余英時院士也曾指出，「汪精衛在本質上應該是一位詩人，不幸這位詩人一開始便走上『烈士』的道路，因而終生陷進了權力的世界。」

▲▼國光劇團挑戰歷史爭議人物汪精衛，全新跨界製作新編戲《精衛》，融合融京劇、舞劇、詩劇。（圖／國光劇團提供）

▲國光劇團全新跨界製作新編戲《精衛》，由李家德飾演汪精衛。（圖／國光劇團提供）

藝術總監王安祈分享，《山海經》當中的「精衛鳥」，銜石填海，這種明知不可為而為之的行為，跟遊走於爭議的汪精衛，在精神上有許多相似之處。汪精衛又為何命名為精衛，透過他留下的詩詞，激起國光劇團探索的心，企圖透過作品，還原一個更真實、更複雜的他。

國光劇團《精衛》並非傳統的「汪精衛傳」，而是以精衛鳥的「異想世界」為背景，透過京劇扮相的汪精衛（李家德飾）與精衛鳥（黃宇琳飾）的跨時空對話，呈現內心掙扎與情感。

劇中的「精衛鳥」，更延伸成為汪精衛的妻子陳璧君，深入汪的內心世界。戲中也使用汪精衛寫給妻子的情詩，還有投身革命時的豪情壯語，展現多重情感面向。

▲▼國光劇團挑戰歷史爭議人物汪精衛，全新跨界製作新編戲《精衛》，融合融京劇、舞劇、詩劇。（圖／國光劇團提供）

▲戲中也使用汪精衛寫給妻子的情詩，還有投身革命時的豪情壯語，展現多重情感面向。（圖／國光劇團提供）

「國光劇團X翃舞」製作《精衛》，是一齣融合「京劇傳統、當代舞蹈肢體展現、詩歌深邃意境」的跨界之作，以多重媒介，折射汪精衛對理想的執著、對現實的無奈。引領觀眾穿越歷史迷霧，探索歷史與個人記憶的複雜關係，將於4月26日至27日在臺灣戲曲中心演出。 

國光劇團在1995年成立至今30周年，2025將以「國光的新戲 / 當代台灣京劇創作」的改編、精修、重製、傳承為主，深掘「台灣京劇新美學」人文內涵，同時透過全新的新編戲製作，持續探索京劇的無限可能。

除了4月的《精衛》，5月將在雙融域進行「鏡花水月」國光30戲曲劇場光影沉浸展，挖掘科技與京劇融合的嶄新美學；8月則帶來台法共製創作，台灣演出後將至法國巡演。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／嘉義宮壇火警！4歲男童無呼吸心跳送醫搶救
孫生女友「IG遭洗版快逃」　網刷一排勸分手
快訊／王大陸閃兵警抓12人　新北24歲役男3中間人送地檢署
快訊／嘉義宮壇突傳火警！4歲男童受困　家屬焦急要衝火場
勇警「連開11槍」抓通緝犯！驚險撞警對峙畫面曝光
快訊／王大陸閃兵警抓12人　3役男「花錢裝病」到新北地檢署
陳曉昔爆淨身出戶求離婚　「斷聯陳妍希」內幕被挖
快訊／國1重大車禍1男送醫亡　驚悚現場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／風速減緩！桃園燈會進擊的巨人、卡比獸、皮卡丘全數復展

LINE「10款免費貼圖」限時下載！　WBC中華啦啦隊來啦

節氣進入「雨水」要回暖了！　專家推薦睡前做一件事更助眠

作業問「父母職業的配備？」　爸填3字兒氣哭！同行卻笑翻了

馬斯克媽超會養生！逆齡飲食大公開　這幾樣一定要吃

教育部勒令8月停招　大慶商工震驚：6700萬資金已到位

汪精衛「是愛國者又是叛國賊」！國光劇團挑戰爭議人物複雜面

一票人搞錯！遺囑「用電腦打字」無效　4常見問題...律師解答

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

工作5年終於加薪「一次調1萬」　網見1關鍵卻搖頭：不能久待

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

【牙醫去玩雪be like】把雪堆成一排牙齒 還用心清理掉長歪的智齒XD

快訊／風速減緩！桃園燈會進擊的巨人、卡比獸、皮卡丘全數復展

LINE「10款免費貼圖」限時下載！　WBC中華啦啦隊來啦

節氣進入「雨水」要回暖了！　專家推薦睡前做一件事更助眠

作業問「父母職業的配備？」　爸填3字兒氣哭！同行卻笑翻了

馬斯克媽超會養生！逆齡飲食大公開　這幾樣一定要吃

教育部勒令8月停招　大慶商工震驚：6700萬資金已到位

汪精衛「是愛國者又是叛國賊」！國光劇團挑戰爭議人物複雜面

一票人搞錯！遺囑「用電腦打字」無效　4常見問題...律師解答

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

工作5年終於加薪「一次調1萬」　網見1關鍵卻搖頭：不能久待

Jisoo學院風穿搭照樣貴氣　卡地亞坦克錶、LOVE珠寶戴好戴滿

快訊／嘉義宮壇火警傳受困！4歲男童無呼吸心跳　送醫搶救中

賴清德安平寓所憲兵翹班！溜進養生館「放鬆2小時」下場出爐

《童話故事下集》3男神帥出新高度！劉以豪演太好、曾敬驊暖男電力滿格

快訊／風速減緩！桃園燈會進擊的巨人、卡比獸、皮卡丘全數復展

去黃提亮一級棒！「彩色蜜粉」正夯　有效提升肌膚透明感

LINE「10款免費貼圖」限時下載！　WBC中華啦啦隊來啦

清潔隊員「貪3.87元」涉5年以上重罪　檢察官幫求情：自首減刑

快訊／王大陸閃兵警抓12人　新北24歲役男3中間人送地檢署

直擊／「最帥秘書」李浚赫來了！　桃園機場500人暴動「還有人帶狗來」

【猜拳決鬥】台灣燈會2駕駛搶車位爆口角　警提議立刻化解糾紛

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

50嵐「1飲品爆紅」　員工忙炸：半小時用14罐牛奶

新光三越停業！員工被迫「調台北支援」通勤3小時

威力彩32槓飆16.5億　4星座、4生肖偏財旺

此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

OL大啖火鍋突腹痛！膽囊見「爆漿魚子醬」

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

外景女主播「奶奶真偉大」　H級內衣照被神出

寒流機率升高！　急凍時間曝

不雅照是合成　曹興誠喊告！謝寒冰嗆「來告阿」

北捷「1路線」狂飄尿騷味！網驚：以為是自己問題

今入夜低溫探9度　周四又有冷氣團「北東轉陰雨」

下波「更濕更強冷氣團」　急凍3天恐跌破10℃

更多熱門

相關新聞

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」上半年完成5場巡演，場場爆滿，吸引13萬人次熱情響應，今（3）日公布下半年5場次，包括明華園戲劇總團帶來《閻羅夢》打頭陣；還有唐美雲歌仔戲團首度到嘉義，將金鐘得獎作《孟婆客棧》移師戶外。秒殺級本土音樂劇《勸世三姊妹》等，每檔都是國家代表團等級表演，如今將從10月起到新竹市、嘉義市、彰化縣、苗栗縣、花蓮縣巡迴登場，讓觀眾免費欣賞！

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年珍藏作曝光

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年珍藏作曝光

國光劇團《狐仙》跨越性別物種

國光劇團《狐仙》跨越性別物種

重慶汪精衛夫妻跪像消失 管理單位不知情！景區稱：暫時搬離

重慶汪精衛夫妻跪像消失 管理單位不知情！景區稱：暫時搬離

爆笑京劇《春草闖堂》　屏東藝術館演出

爆笑京劇《春草闖堂》　屏東藝術館演出

關鍵字：

汪精衛國光劇團精衛精衛鳥王安祈

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

陳妍希剛官宣離婚秒發聲明！　3重點「傷害家人不可取」

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面