汪精衛「是愛國者又是叛國賊」！國光劇團挑戰爭議人物複雜面

▲國光劇團挑戰歷史爭議人物汪精衛，全新跨界製作新編戲《精衛》，融合京劇、舞劇、詩劇。（圖／國光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

國光劇團成立30周年，今年以「台灣京劇新美學」為核心，新編戲挑戰歷史爭議人物汪精衛，全新跨界製作《精衛》，探討這位既是愛國者又是叛國賊，是革命烈士又是詩人，並結合古典文學「精衛鳥」的意象，還原一個更真實、更複雜的他。

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▲左起：國光藝術總監王安祈、主演黃宇琳、李家德、團長張育華。（圖／國光劇團提供）

國光劇團全新製作《精衛》，由藝術總監王安祈編創，特別透過《山海經》當中的「精衛鳥」為引線，穿梭於歷史與詩歌之間，試圖揭開這位歷史人物「汪精衛」複雜內心世界的面紗。

汪精衛早年追隨孫中山投身革命，卻在抗日戰爭時期，選擇與日本合作，從而背負千古罵名。著名漢學家葉嘉瑩曾說，汪精衛詩詞中存在著「烈士情結」與「精衛情結」。而余英時院士也曾指出，「汪精衛在本質上應該是一位詩人，不幸這位詩人一開始便走上『烈士』的道路，因而終生陷進了權力的世界。」

▲國光劇團全新跨界製作新編戲《精衛》，由李家德飾演汪精衛。（圖／國光劇團提供）

藝術總監王安祈分享，《山海經》當中的「精衛鳥」，銜石填海，這種明知不可為而為之的行為，跟遊走於爭議的汪精衛，在精神上有許多相似之處。汪精衛又為何命名為精衛，透過他留下的詩詞，激起國光劇團探索的心，企圖透過作品，還原一個更真實、更複雜的他。

國光劇團《精衛》並非傳統的「汪精衛傳」，而是以精衛鳥的「異想世界」為背景，透過京劇扮相的汪精衛（李家德飾）與精衛鳥（黃宇琳飾）的跨時空對話，呈現內心掙扎與情感。

劇中的「精衛鳥」，更延伸成為汪精衛的妻子陳璧君，深入汪的內心世界。戲中也使用汪精衛寫給妻子的情詩，還有投身革命時的豪情壯語，展現多重情感面向。

▲戲中也使用汪精衛寫給妻子的情詩，還有投身革命時的豪情壯語，展現多重情感面向。（圖／國光劇團提供）

「國光劇團X翃舞」製作《精衛》，是一齣融合「京劇傳統、當代舞蹈肢體展現、詩歌深邃意境」的跨界之作，以多重媒介，折射汪精衛對理想的執著、對現實的無奈。引領觀眾穿越歷史迷霧，探索歷史與個人記憶的複雜關係，將於4月26日至27日在臺灣戲曲中心演出。

國光劇團在1995年成立至今30周年，2025將以「國光的新戲 / 當代台灣京劇創作」的改編、精修、重製、傳承為主，深掘「台灣京劇新美學」人文內涵，同時透過全新的新編戲製作，持續探索京劇的無限可能。

除了4月的《精衛》，5月將在雙融域進行「鏡花水月」國光30戲曲劇場光影沉浸展，挖掘科技與京劇融合的嶄新美學；8月則帶來台法共製創作，台灣演出後將至法國巡演。