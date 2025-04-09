▲葉琳瑯生前的模樣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸女星葉琳瑯於8日23時56分在長春去世，享耆壽93歲。她曾演過《鐵道衛士》王曼莉、《新紅樓夢》劉姥姥等經典形象，也曾為《保爾·柯察金》、《一僕二主》、《偽金幣》等30多部的角色配音。不少網友感慨，「最可愛的『劉姥姥』一路走好。」

據《北京日報》報導，葉琳瑯1932年2月生於江蘇蘇州。1950年9月，葉琳瑯考入中央電影局表演藝術研究所（現北京電影學院），成為新中國首批接受系統化表演教育的藝術生；1953年分配到北京電影製片廠演員劇團；1954年在故事片《土地》中，首次登上大銀幕；1955年調入長春電影製片廠演員；1986年電影製片廠；2011年，榮獲第13屆中國電影表演學會金鳳凰獎評審團特別榮譽獎。

▲葉琳瑯在《紅樓夢》中，扮演「劉姥姥」一角，成最後的作品。（圖／翻攝自微博，上同）

葉琳瑯進入長影後不久，出演了電影《如此多情》中的女主角傅萍，獲得觀眾的喜愛。此後，她分別在反特題材影片《虎穴追蹤》《鐵道衛士》中，生動地塑造了「資麗萍」「王曼莉」兩個女特務形象。

葉琳瑯的表演生活化，人物特質鮮明，尤其是以演反面人物和喜劇人物見長。在長影工作的40多年裡，她參與拍攝了《笑逐顏開》、《金玉姬》、《豔陽天》、《金光大道》、《小字輩》、《排球之花》、《不該發生的故事》、《城市假面舞會》、《最後一個皇妃》、《離婚合約》等三十多部影音部影音檔《保爾·柯察金管》、《大聖女》的大典影主唱劇中「偽影」中的影音劇、獨幕劇中扮演主要和重要角色。

葉琳瑯在2008年，受邀李少紅執導的新版電視劇《紅樓夢》，扮演「劉姥姥」一角，成為她最後的表演藝術形象。

報導指出，現實生活中的葉琳瑯舉止溫柔，個性和藹。她曾表示，「我長得不漂亮，沒有那麼多漂亮女孩的顧慮，所以不論演好人還是壞人，都能放得開。」