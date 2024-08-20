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隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

▲▼國光劇團30周年，《閻羅夢》、《三個人兒兩盞燈》展開前奏。（圖／國光劇團）

▲國光劇團將迎來30周年，經典新編戲《閻羅夢》、《三個人兒兩盞燈》展開前奏。（圖／國光劇團）

記者林育綾／台北報導

票房保證的「國光劇團」即將迎來成團30周年，持續開創京劇新美學、將劇作新編傳承。下半年先推出《天地一秀才－閻羅夢》揭開序幕，由鄒慈愛擔綱男主角接任「第3代閻王」。此外還搬出睽違多年未演的唯美劇作《三個人兒兩盞燈》，描述唐代後宮女同志的情感，藝術總監王安祈透露，自己「很保護它」，而且從未以「女同志情感」作為賣點宣傳。

「國光劇團」可說是國立傳統藝術中心的「票房金雞母」，藝術總監王安祈說，30年來國光劇團的多齣經典新編戲，已經走進各大校園變成教材，劇團也累積了很多珍貴資產，今年把近10部「珍品」戲劇重新創作，讓新編戲可以「一演再演」，一代又一代傳承下去，卡司也不只一組。

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▲▼國光劇團30周年，《閻羅夢》、《三個人兒兩盞燈》展開前奏。（圖／國光劇團）

▲國光劇團30周年，《閻羅夢》將由鄒慈愛接任「第三代閻王」。（圖／國光劇團）

其中熱門的「思維京劇」《天地一秀才－閻羅夢》將打頭陣，9月27至29日在台灣戲曲中心大表演廳演出，這齣戲在2002年首演，由當年知名編劇陳亞先原創劇本，幾經輾轉，最後由王安祈接續修編，成為如今國光演出的版本。

故事描述一位窮酸的主角書生司馬貌，擔任「半日閻羅」重審陰間冤案，審判了項羽虞姬、曹操關羽、李後主、大小周后等人物，卻在靈魂三世輪迴後發現，「錯誤」與「缺憾」，其實是「天道循環」的一部分。

整齣戲巧妙的轉世安排、執迷追夢，精彩無比，22年來經過時間淘洗，不但沒被淘汰，還走闖大江南北，遠至北京、上海，征服過無數海內外老中青觀眾的心。

▲▼國光劇團30周年，《閻羅夢》、《三個人兒兩盞燈》展開前奏。（圖／國光劇團）

▲鄒慈愛接任「第三代閻羅王」後，《閻羅夢》其他演員也跟著大調動，整齣戲可說有了大更換，是全新展現。（圖／國光劇團）

而主演男主角司馬貌的演員，也從第一代唐文華的確立典範，到第二代盛鑑的開創新貌，到如今由鄒慈愛接任「第三代閻王」。

王安祈透露，鄒慈愛接任後，其他演員也跟著大調動，整齣戲可說有了大更換，是全新展現，讓觀眾見證京劇的香火遞嬗。這齣戲也會在文化部的「庄頭劇場」演出，10月12日於新竹推出「戶外限定眾星雲集版」。

▲▼國光劇團30周年，《閻羅夢》、《三個人兒兩盞燈》展開前奏。（圖／國光劇團）

▲《閻羅夢》「三代主角」合照，充滿傳承意義，左起：盛鑑、唐文華、鄒慈愛。（圖／國光劇團）

同樣意義深遠的，還有《三個人兒兩盞燈》，描述唐代後宮，梅妃宮中三位宮女雙月、廣芝、湘琪，三人的幽微情思、情感困境，由王安祈、趙雪君共同編劇，11月9日至10日將於台中國家歌劇院演出，12月6日至8日在台灣戲曲中心大表演廳演出。

▲▼國光劇團30周年，《閻羅夢》、《三個人兒兩盞燈》展開前奏。（圖／國光劇團）

▲《三個人兒兩盞燈》描述唐代後宮的女同志情感，當年演出後引發廣大迴響，獲得好評。（圖／國光劇團）

王安祈說，《三個人兒兩盞燈》這部劇作在2005年推出時，就得到台新藝術獎評審團特別獎，但除了2010年曾經重演一次，這些年很少拿出來演。王安祈透露，「我很保護它」，因為很擔心演了會「走調」。

王安祈提到，這齣戲其實有後宮女同志的情感，尤其在2005年推出時，那年連李安的《斷背山》都還沒推出，「女同志情感」在當年可說是一個賣點，但當年她就不願意以此為宣傳焦點，就是害怕失焦，不過在戲演出後，好評如潮，迴響非常大。

該劇為趙雪君初試啼聲之作，根據唐代筆記叢談《本事詩》中百多字的素材，發展成3小時的完整劇作。不僅突破當時對京劇敘事停留在忠孝節義的侷限，也讓整齣戲有了溫柔悲憫的人文高度，以極為唯美且細緻的方式，挖掘女性甚至人性情慾的想像，擴大到「寂寞」這個恆久的人生命題。

▲▼國光劇團30周年，《閻羅夢》、《三個人兒兩盞燈》展開前奏。（圖／國光劇團）

▲國光劇團30周年，《閻羅夢》、《三個人兒兩盞燈》展開前奏。（圖／國光劇團）

如今台灣同婚通過，同志情感已是稀鬆平常的事，王安祈說，此時更不會再強調女同志的情感作為宣傳，不過這部劇十分細膩的處理情感，會希望觀眾能細細品味及欣賞。該劇作為「國光30」的序曲，再適合不過，今年演出，3位女主角的主演演員卡司，同時有首演的陳美蘭、王耀星、朱安麗，也有新一代演員黃宇琳、凌嘉臨、謝樂可，讓觀眾選擇。

《天地一秀才——閻羅夢》
時間：2024年9月27日(五) 19:30、9月28日(六) 14:30、9月29日(日) 14:30
地點：台灣戲曲中心．大表演廳（台北市士林區文林路751號）
主演：盛鑑、鄒慈愛、朱安麗、王耀星、李家德、歐陽霆、溫宇航、黃宇琳、黃詩雅、凌嘉臨

【戶外限定場】
2024年10月12日（六）14:00-21:00 新竹 大湳雅公園（免費入場）
主演：唐文華、盛鑑、溫宇航、黃宇琳、王耀星、李家德、歐陽霆、黃毅勇、王逸蛟、劉育志、陳元鴻、陳清河
特邀主持：鍾欣凌

《三個人兒兩盞燈》
時間：2024年11月9日(六) 14:30、11月10日(日) 14:30
地點：台中國家歌劇院．中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

時間：2024年12月6日(五) 19:30、12月7日(六) 14:30、12月8日(日) 14:30
地點：台灣戲曲中心．大表演廳（台北市士林區文林路751號）
主演：陳美蘭、王耀星、朱安麗、黃宇琳、凌嘉臨、謝樂

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