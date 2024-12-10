《甄嬛傳》改成槍戰！　廣電總局整治AI魔改還指：褻瀆經典作品

記者廖翊慈／綜合報導

中國廣電總局管理司近日發出公告指出，近期多部「AI魔改」影片以假亂真、「魔改」經典現象頻傳，並要求各大短片平台排查清理「AI魔改」影視劇的短片，其中包含，經典大陸古裝劇《甄嬛傳》被AI改成「槍戰」，也遭廣電總局點名。

據《澎湃新聞》報導，公告指出，這些「AI魔改」經典包括《甄嬛傳》變成「槍戰片」，《紅樓夢》改成「武打戲」，孫悟空「騎著摩托車」揚長而去等，這些影片為博流量，「毫無邊界褻瀆經典IP，衝擊傳統文化認知，與原著精神內核相悖，且涉嫌構成侵權行為。」

▲《甄嬛傳》被AI弄成槍戰。（圖／翻攝自微博，上同）

公告中也提出具體管理要求，第一，相關部門應督促平台排查清理「AI魔改」影視劇的短片，並於12月10日反饋工作情況；第二，嚴格落實生成式人工智慧內容審核要求，舉一反三，對各自平台開發的大模型，或AI特效功能等，進行自查，對在平台上使用、傳播的各類相關技術產品，嚴格准入和監看，對AI生成內容做出顯著提示。

▲《紅樓夢》被改成武打戲。（圖／翻攝自微博）



報導指出，除了公告指出的魔改內容，在相關平台上，類似劉備張飛化身「變種人」、紫薇給容嬤嬤「餵啤酒」等，各種AI改編影視劇段落，也十分常見。

據悉，目前抖音、快手、B站等平台未對此管理提示給予回應。

上海律師夏海龍指出，「AI魔改」涉及的法律風險主要有兩方面，「一方面是關於著作權的，可能會侵害，原作權利人的信息網絡傳播權，和改編權等權利；另一方面是人格權方面，如果使用了真實演員的肖像，可能涉嫌侵害他們的肖像權，甚至是名譽權。」